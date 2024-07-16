Эксперт: передача F-16 Киеву может стать для Запада унижением

Если истребители перехватят, то специалисты смогут изучить все их технические особенности, отметил бывший руководитель английской редакции телеканала France 24, Галлагер Фенуик

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Передача истребителей F-16 Украине может иметь для Запада негативные последствия и даже стать для него унижением. Такое мнение выразил бывший руководитель английской редакции французского телеканала France 24, специалист в области международных отношений Галлагер Фенуик.

"Показ такого самолета, как этот (F-16 - прим. ТАСС), на Красной площади может действительно стать унизительным [для Запада]", - сказал эксперт в эфире французского телеканала LCI. Таким образом он прокомментировал возможный перехват поставляемой Западом техники Киеву в рамках оказываемой помощи.

Помимо этого Фенуик отметил, что Западу также стоит опасаться и других негативных последствий. В частности, по его словам, если истребители перехватят, то специалисты смогут изучить все технические особенности F-16.

Ранее французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр заявил ТАСС, что передача Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине не сможет повлиять на ход боевых действий, так как недавно обученные украинские летчики не обладают боевым опытом, а число направляемых самолетов пока слишком невелико. Он также отметил, что американский F-16 в случае воздушного боя с российским истребителем в зоне специальной военной операции будет обречен.

10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВСУ, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.