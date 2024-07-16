Финского поставщика обязали выплатить "Балтийскому заводу" 7,6 млн евро

13-й арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции по иску "Балтийского завода" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) к финской компании Wartsila Oyj Abp и постановил взыскать с последней 7,6 млн евро по гарантиям возврата авансовых платежей за оборудование для атомных ледоколов, непоставленное петербургским судостроителям из-за санкций Евросоюза.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на резолютивную часть нового судебного акта, также с ответчика взыщут в пользу "Балтийского завода" 203 тысячи рублей судебных расходов по оплате госпошлин по иску и апелляционной жалобе.

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 ОСК

Постановление о взысканиях может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Западного округа в течение двух месяцев.

"Балтийский завод" подал иск к Wartsila еще в августе 2022 года в связи с тем, что финская сторона не исполнила обязательства по контрактам на поставку дизель-генераторов и комплекта линии вала для строящихся третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка".

В мае 2023 года петербургский арбитраж удовлетворил иск "Балтийского завода" к компании Wartsila Solutions Oy на 5,1 млн евро. Дело также касалось поставок оборудования для ледоколов "Якутия" и "Чукотка". Ответчик не смог обжаловать решение суда ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях.