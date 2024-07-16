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Военное обозрение

США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее

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Источник изображения: topwar.ru

Одной из главных тем встречи американского президента Джо Байдена и его южнокорейского коллеги Юн Сок Еля, состоявшейся на саммите НАТО в Вашингтоне, стала возможность размещения ядерного оружия США в Южной Корее. Об этом пишет газета «Известия». Издание опросило нескольких экспертов, которые выразили мнение, что Штаты продолжают проводить политику расширенного ядерного сдерживания, готовы защищать Южную Корею и реагировать на «выпады» КНДР зеркально.

США фактически берут на себя командование южнокорейскими вооруженными силами в случае начала боевых действий

- заявил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

А вот ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов считает, что Вашингтон в этом вопросе не будет действовать примитивными методами. По его словам, США попытаются участить ситуации, когда в корейские порты или на аэродромы заходят суда или самолеты с ядерным оружием.

Формально это не постоянное размещение, но они будут меняться так много и так часто, что это будет сопоставимо с постоянным присутствием

,

– объяснил специалист.

Он уточнил, что Штаты выступают против появления у Сеула собственного ядерного оружия, поскольку это окончательно развалит существующий режим нераспространения. В этом случае Вашингтону пришлось бы вводить санкции против своего союзника. Да и собственное ядерное оружие Штаты на постоянной основе в Южной Корее размещать не хотят.

Это сделает Южную Корею абсолютно законной целью для России и Китая

,

– резюмирует Константин Асмолов.

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Южная Корея
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Ядерный щит
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