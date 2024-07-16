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ЦАМТО

Доля выпуска военной продукции KMZ с начала СВО выросла на 60 проц.

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Катерное производство Кингисеппского машиностроительного завода
Катерное производство Кингисеппского машиностроительного завода.
Источник изображения: Mil.Press

ЦАМТО, 15 июля. Доля выпуска военной продукции в общем объеме производства холдинга ВПК KMZ (Кингисеппский машзавод) увеличилась после начала СВО на 60%, объем по импортозамещению составляет более 1 млрд. руб.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

"Доля военной продукции, безусловно, увеличилась с началом СВО. Спецоперация повлияла на объем военных заказов, он значительно прирос, процентов на 60, это повлекло не только рост военной продукции, но и запущены программы по импортозамещению смежной продукции двойного назначения. Объем по импортозамещению сегодня более 1 млрд. руб.", – сказал М.Даниленко.

По его словам, холдинг получил в этом году много заказов по военной продукции: это бронетанковая техника, двигатели внутреннего сгорания, ремонт, производство комплектующих для танковых двигателей, машин специального назначения. Многое делается для ВМФ, для ремонта запасных электростанций в местах базирования, на закрытых командных пунктах, отметил М.Даниленко в интервью "РИА Новости".

Холдинг KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, производстве катеров для силовых структур России, морских дронов.

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Страны
Россия
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