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Военное обозрение

CNN: Украинской армии хватает западного оружия для «сдерживания» российских войск, но не более

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия сумела остановить наступление российских войск под Харьковом, но у ВСУ на данный момент нет возможности вытеснить противника за пределы украинской территории. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Представители американского телевидения побывали на Украине и побеседовали с украинскими военными о перспективах конфликта. Как заявляли украинские военные, главная проблема на сегодняшний день — это отсутствие достаточного количества западного оружия и боеприпасов. Если их хватает для «сдерживания» российской армии, то для того, чтобы кардинально изменить ситуацию и начать вытеснять российские войска с территории Украины, их явно недостаточно.

Еще одна проблема украинской армии — это тотальное превосходство российских ВКС в воздухе. Российские самолеты полностью контролируют небо над Украиной, одновременно нанося бомбовые удары по позициям ВСУ. На данный момент что-то противопоставить этому Киев не может. Поэтому вся надежда на американские истребители F-16, которые должны исправить ситуацию.

В то же время польский военный эксперт Конрад Музыка считает, что зря украинцы делают ставку на американские самолеты. По его словам, далеко не факт, что они что-то изменят в воздухе. Вся проблема в том, что передаваемые Украине самолеты уже не первой свежести, тогда как Россия использует в СВО самые современные истребители.

F-16 — это боевые самолеты 1980-х и 1990-х годов, и их возможности хуже, чем у самых современных российских боевых самолетов,

— заявил Музыка.

Эксперт призвал Киев не надеяться на западные самолеты, а жестче проводить мобилизацию и разработать внятную стратегию, поскольку сейчас не ясно, как Киев хочет выбить Россию со своей территории.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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