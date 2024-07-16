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ЦАМТО

Российские специалисты определили особенности работы блоков управления крылатых ракет Storm Shadow

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Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow
Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

ЦАМТО, 15 июля. Российские специалисты, изучив попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow, определили особенности работы блоков управления и смогут отличать модификации этих ракет, сообщил "РИА Новости" инженер, специалист по работе с вооружением.

"Это часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель. С данного блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами для объективного контроля изменений в последующем конструкции ракеты", – сказал специалист.

По его словам, основная цель исследования заключается в том, чтобы определить возможные модификации и особенности работы блоков управления.

"Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать – это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек. Это нам позволит ориентироваться, что изменилось. Каждый блок будет в отдельности изучен", – сообщил собеседник агентства.

Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 км в зависимости от модификации) в мае 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
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