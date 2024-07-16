Войти
ЦАМТО

ВС Швеции приобрели новую партию вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

247
0
0
Источник изображения: Фото: news.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 15 июля. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) 10 июля объявило о подписании контракта на поставку 12 дополнительных многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

Вертолеты UH-60M "Блэк Хок" (шведское обозначение Helikopter 16 – HKP 16) предназначены для Вооруженных сил Швеции.

Поставки должны быть выполнены поэтапно в ближайшие годы в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

Как заявлено, приобретение дополнительных вертолетов осуществлено в соответствии с рекомендациями правительству верховного главнокомандующего и отчету Комитета по обороне об усилении оборонительных возможностей ВС Швеции.

Причиной покупки UH-60M "Блэк Хок" является плохое техническое состояние имеющихся вертолетов NH-90 и высокие расходы на их эксплуатацию.

Как сообщал ЦАМТО, 30 сентября 2010 года Агентство по сотрудничеству в сфере обороны МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной поставке Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 15 вертолетов UH-60M "Блэк Хок", другого оборудования и услуг на сумму до 546 млн. долл.

В мае 2011 года командование СВ США подписало с компанией Sikorsky Aircraft первый контракт стоимостью 207,133 млн. долл. на поставку 15 вертолетов UH-60M для ВС Швеции.

Первые два вертолета UH-60M "Блэк Хок" были поставлены в декабре 2011 года. Полностью поставки были завершены в апреле 2013 года. Поставленные вертолеты были необходимы в качестве временной меры для перевозок и медицинской эвакуации в Афганистане до поставки 18 ед. NH-90 (шведское обозначение HKP 14).

В мае 2024 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 17 систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57 CMWS, другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 900 млн. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Швеция
Продукция
NH90
UH-60
Компании
Sikorsky Aircraft
Похожие новости
27.02.2013
Уже в феврале Sikorsky Aircraft завершит поставки UH-60M Швеции
17.09.2012
В сентябре Швеция получит последние два из 15 заказанных вертолетов UH-60M Hawk
18.07.2012
«Сикорский эйркрафт» продолжает реализацию контракта на поставку ВВС Швеции 15 вертолетов UH-60M
30.05.2012
HeliRussia-2012
28.07.2008
Авиапир во время кризиса. Ближний Восток спас престижный "Фарнборо-2008" от экономического краха
23.07.2008
Военный Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК