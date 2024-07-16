ВС Швеции приобрели новую партию вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 15 июля. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) 10 июля объявило о подписании контракта на поставку 12 дополнительных многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

Вертолеты UH-60M "Блэк Хок" (шведское обозначение Helikopter 16 – HKP 16) предназначены для Вооруженных сил Швеции.

Поставки должны быть выполнены поэтапно в ближайшие годы в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

Как заявлено, приобретение дополнительных вертолетов осуществлено в соответствии с рекомендациями правительству верховного главнокомандующего и отчету Комитета по обороне об усилении оборонительных возможностей ВС Швеции.

Причиной покупки UH-60M "Блэк Хок" является плохое техническое состояние имеющихся вертолетов NH-90 и высокие расходы на их эксплуатацию.

Как сообщал ЦАМТО, 30 сентября 2010 года Агентство по сотрудничеству в сфере обороны МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной поставке Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 15 вертолетов UH-60M "Блэк Хок", другого оборудования и услуг на сумму до 546 млн. долл.

В мае 2011 года командование СВ США подписало с компанией Sikorsky Aircraft первый контракт стоимостью 207,133 млн. долл. на поставку 15 вертолетов UH-60M для ВС Швеции.

Первые два вертолета UH-60M "Блэк Хок" были поставлены в декабре 2011 года. Полностью поставки были завершены в апреле 2013 года. Поставленные вертолеты были необходимы в качестве временной меры для перевозок и медицинской эвакуации в Афганистане до поставки 18 ед. NH-90 (шведское обозначение HKP 14).

В мае 2024 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 17 систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57 CMWS, другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 900 млн. долл.