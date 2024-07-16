В Ростехе заявили, что бронеодеяло "Эгида-У" выдержало стрельбу из 9-мм пистолета

В госкорпорации рассказали, что одеялами закрыли кузов автомобиля, после чего в них три раза выстрелили пулей калибра 9 мм со свинцовым наконечником - кузов сквозных отверстий не получил

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Противоосколочное одеяло "Эгида-У", разработанное в "НИИ стали" (входит в концерн "Калашников" Ростеха), выдержало стрельбу из 9-мм пистолета и взрывы гранат Ф-1 на расстоянии 2 м 40 см. Об этом свидетельствуют испытания в рамках проекта "Наш краш", сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Одеялами закрыли кузов автомобиля, после чего в них три раза выстрелили пулей калибра 9 мм со свинцовым наконечником - кузов сквозных отверстий не получил. Затем в 240 см от автомобиля взорвали осколочную гранату Ф-1. Стекла автомобиля остались целы, кузов получил лишь одно сквозное отверстие. Как пояснил начальник отдела структурных схем защиты "НИИ Стали" Дмитрий Чумаченко, осколок попал в шов - уязвимую зону любого средства индивидуальной защиты. "У каждого жилета имеются строчки, у каждого жилета и панели есть стыки - зона стыковки основных материалов", - пояснил он, отметив, что бронеодеяло прошил один из 109 осколков.

Затем гранату взорвали в трех метрах от машины, ни одного отверстия она не получила.

В рамках проекта "Наш краш" изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. Для проверки продукции специально создают экстремальные условия, отметили в госкорпорации.