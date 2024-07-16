Войти
ТАСС

В Ростехе заявили, что бронеодеяло "Эгида-У" выдержало стрельбу из 9-мм пистолета

248
0
0
Эгида
Испытание противоосколочного одеяла «Эгида».
Источник изображения: topwar.ru

В госкорпорации рассказали, что одеялами закрыли кузов автомобиля, после чего в них три раза выстрелили пулей калибра 9 мм со свинцовым наконечником - кузов сквозных отверстий не получил

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Противоосколочное одеяло "Эгида-У", разработанное в "НИИ стали" (входит в концерн "Калашников" Ростеха), выдержало стрельбу из 9-мм пистолета и взрывы гранат Ф-1 на расстоянии 2 м 40 см. Об этом свидетельствуют испытания в рамках проекта "Наш краш", сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Одеялами закрыли кузов автомобиля, после чего в них три раза выстрелили пулей калибра 9 мм со свинцовым наконечником - кузов сквозных отверстий не получил. Затем в 240 см от автомобиля взорвали осколочную гранату Ф-1. Стекла автомобиля остались целы, кузов получил лишь одно сквозное отверстие. Как пояснил начальник отдела структурных схем защиты "НИИ Стали" Дмитрий Чумаченко, осколок попал в шов - уязвимую зону любого средства индивидуальной защиты. "У каждого жилета имеются строчки, у каждого жилета и панели есть стыки - зона стыковки основных материалов", - пояснил он, отметив, что бронеодеяло прошил один из 109 осколков.

Затем гранату взорвали в трех метрах от машины, ни одного отверстия она не получила.

В рамках проекта "Наш краш" изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. Для проверки продукции специально создают экстремальные условия, отметили в госкорпорации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Похожие новости
05.09.2007
«Ъ»: в России будет создана госкорпорация "Ростехнологии"
05.09.2007
"Рособоронэкспорт" войдет в состав "Ростехнологий"
05.09.2007
Чем займется госкорпорация "Ростехнологии"
19.04.2007
ОАК
19.04.2007
КАМАЗ
19.04.2007
ОАО "Концерн "ВЕГА"
19.04.2007
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК