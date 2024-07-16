Войти
ТАСС

Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота

273
0
-1
Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: Omar Marques/ Getty Images

Программный директор Академии политических наук Александр Степанов подчеркнул, что в условиях развязанной Западом гибридной войны диверсии на морских коммуникациях приобретают характер нормы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. США руками Киева могут задействовать истребители F-16 и беспилотники Bayraktar для дистанционного минирования акватории Черного моря в целях блокировки активности Черноморского флота. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

Он рассказал, что умные подводные мины становятся едва ли не единственной надеждой на противодействие набирающей обороты морской войне дронов. Он считает, что блок НАТО пытается парализовать зоны ключевых проливов, ведет оцифровку критически важных в масштабе геоэкономической связности акваторий, интегрирует беспилотные системы для постоянного мониторинга.

Эксперт напомнил, что в 2023 году в Турции создали первую в мире умную подводную мину большого радиуса действия. По словам Степанова, цель проекта - превратить бомбы общего назначения MK-84 в штурмовые морские мины. "Ее основными носителями выступают истребители F-16 и беспилотники Akinci и Aksungur, способные сбрасывать мины с больших высот, вне зоны досягаемости для мало- и средневысотных средств противовоздушной обороны. Поставки европейскими странами [Киеву] F-16, а также различных БПЛА турецким Bayraktar в интересах киевского режима открывает еще одно потенциальное направление задействования противником данной техники - дистанционное минирование черноморской акватории для блокирования активности Черноморского флота", - отметил он.

Он подчеркнул, что в условиях развязанной Западом гибридной войны и активизации американского ВПК в этом направлении диверсии на морских коммуникациях приобретают характер нормы. После терактов на "Северных потоках", с высокой долей вероятности подготовленных и реализованных спецслужбами стран НАТО с помощью автономных подводных аппаратов, считает Степанов, "угроза объектом морской транспортной и энергетической инфраструктуры приобретает невиданный даже во время холодной войны характер".

"Создание дистанционно активируемых подводных минных полей, например для блокирования морской логистики на Балтике, уже становится неотъемлемым элементом военно-морских учений НАТО. Подобные схемы уже отрабатываются противником через украинских прокси с использованием безэкипажных катеров в черноморской акватории. А если представить подобное воздействие на ключевых участках морской торговой логистики, допустим, в отношении крупнотоннажных контейнеровозов класса Е, то в этом случае без всякой третьей мировой войны глобальные морские торговые коммуникации будут нарушены", - добавил он.

С 2021 года ВМС Финляндии, тогда еще даже не входившей в НАТО, ведется активная отработка мероприятий по минированию балтийской акватории, говорит эксперт. Они используют морские донные неконтактные мины PM16 Blocker, которые относятся к категории "умного оружия". Мины оборудованы интеллектуальными программируемыми взрывателями, реагирующими на изменения давления, возмущения магнитного и акустического полей. Особенностью мины является высокая мощность, эквивалентная 1000 кг тротила, а также способность выжидания цели в течение 2 лет. "Ясно одно: страны НАТО, имеющие выход к Балтике, помимо активной милитаризации создают условия для потенциального блокирования морских коммуникаций Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы, в том числе посредством формирования подводного контура минных заграждений с использованием "умного оружия", - заключил Степанов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Финляндия
Продукция
F-16
Проекты
NATO
БПЛА
БФ
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
12.07.2021
Черное море: паритет без перемирия
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
31.08.2016
Чудо на Висле
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК