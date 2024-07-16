Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота

Программный директор Академии политических наук Александр Степанов подчеркнул, что в условиях развязанной Западом гибридной войны диверсии на морских коммуникациях приобретают характер нормы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. США руками Киева могут задействовать истребители F-16 и беспилотники Bayraktar для дистанционного минирования акватории Черного моря в целях блокировки активности Черноморского флота. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

Он рассказал, что умные подводные мины становятся едва ли не единственной надеждой на противодействие набирающей обороты морской войне дронов. Он считает, что блок НАТО пытается парализовать зоны ключевых проливов, ведет оцифровку критически важных в масштабе геоэкономической связности акваторий, интегрирует беспилотные системы для постоянного мониторинга.

Эксперт напомнил, что в 2023 году в Турции создали первую в мире умную подводную мину большого радиуса действия. По словам Степанова, цель проекта - превратить бомбы общего назначения MK-84 в штурмовые морские мины. "Ее основными носителями выступают истребители F-16 и беспилотники Akinci и Aksungur, способные сбрасывать мины с больших высот, вне зоны досягаемости для мало- и средневысотных средств противовоздушной обороны. Поставки европейскими странами [Киеву] F-16, а также различных БПЛА турецким Bayraktar в интересах киевского режима открывает еще одно потенциальное направление задействования противником данной техники - дистанционное минирование черноморской акватории для блокирования активности Черноморского флота", - отметил он.

Он подчеркнул, что в условиях развязанной Западом гибридной войны и активизации американского ВПК в этом направлении диверсии на морских коммуникациях приобретают характер нормы. После терактов на "Северных потоках", с высокой долей вероятности подготовленных и реализованных спецслужбами стран НАТО с помощью автономных подводных аппаратов, считает Степанов, "угроза объектом морской транспортной и энергетической инфраструктуры приобретает невиданный даже во время холодной войны характер".

"Создание дистанционно активируемых подводных минных полей, например для блокирования морской логистики на Балтике, уже становится неотъемлемым элементом военно-морских учений НАТО. Подобные схемы уже отрабатываются противником через украинских прокси с использованием безэкипажных катеров в черноморской акватории. А если представить подобное воздействие на ключевых участках морской торговой логистики, допустим, в отношении крупнотоннажных контейнеровозов класса Е, то в этом случае без всякой третьей мировой войны глобальные морские торговые коммуникации будут нарушены", - добавил он.

С 2021 года ВМС Финляндии, тогда еще даже не входившей в НАТО, ведется активная отработка мероприятий по минированию балтийской акватории, говорит эксперт. Они используют морские донные неконтактные мины PM16 Blocker, которые относятся к категории "умного оружия". Мины оборудованы интеллектуальными программируемыми взрывателями, реагирующими на изменения давления, возмущения магнитного и акустического полей. Особенностью мины является высокая мощность, эквивалентная 1000 кг тротила, а также способность выжидания цели в течение 2 лет. "Ясно одно: страны НАТО, имеющие выход к Балтике, помимо активной милитаризации создают условия для потенциального блокирования морских коммуникаций Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы, в том числе посредством формирования подводного контура минных заграждений с использованием "умного оружия", - заключил Степанов.