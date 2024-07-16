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ТАСС

Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Инна Кукуджанова/ ТАСС

Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс будет продолжать оказывать военную помощь Киеву

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Войска НАТО не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире украинского телеканала ТСН.

"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте. <...> Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, в том числе укрепляя противовоздушную оборону страны.

В итоговой декларации саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля, лидеры стран альянса заверили, что продолжат поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включающей членство в НАТО". В то же время они сообщили, что направят Украине "приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия" для вступления. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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