Путин применяет доктрину противолодочной борьбы против территории США. Пентагон должен насторожиться (Fox News, США)

Бывший американский разведчик: Пентагон должен бояться российских кораблей

Появление российской военной флотилии недалеко от Кубы должно насторожить Пентагон, пишет бывший американский разведчик Ребека Коффлер в статье для Fox News. США неспособны перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые несут эти корабли, и у них нет аналогичных боевых возможностей.

Ребека Коффлер

Российские военные корабли и атомная подводная лодка недавно появились возле Кубы.

Три недели назад российская флотилия военных кораблей, включая атомную подводную лодку, находилась менее чем в 50 километрах от побережья Ки-Ларго, штат Флорида. Пентагон назвал это событие "не представляющим угрозы".

Действительно?

Как бывший старший аналитик Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), я специализируюсь на российской военной стратегии и планах президента России Владимира Путина. По моей оценке, с большой уверенностью можно сделать вывод о том, что, хотя недавние действия Путина и не представляли мгновенной опасности, они являют собой серьезную угрозу для территории США, и вот почему.

По данным Минобороны России, российская военно-морская группа в составе ракетного фрегата "Адмирал Горшков", атомной подводной лодки с крылатыми ракетами "Казань", танкера "Пашин" и спасательного буксира "Николай Чикер" выполняла задачи "боевой службы".

Ракетная подводная лодка "Казань" класса "Ясень-М" несла управляемые ракеты с дальностью полета 1800 километров. "Адмирал Горшков" способен наносить дальние удары и вести противолодочную борьбу. Эти военные корабли, располагающие разнообразным противокорабельным и противоназемным оружием, испытывали противокорабельные ракеты в Атлантике по целям на дальности более 500 километров. Оба они способны нести крылатую ракету 3М-54 "Калибр НК" дальностью 1800 километров, противокорабельную ракету П-800 "Оникс" и гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты 3М-22 "Циркон".

"Циркон" 3М22 или СС-N-3 по классификации, НАТО представляет собой гиперзвуковую ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, дальность действия которой составляет 1000 километров, а скорость в девять раз превышает скорость звука. "Циркон", разработанный по указанию Владимира Путина, является оружием нового поколения, основной целью которого является преодоление противоракетной обороны США. Он поставляется в версиях морского и наземного базирования и обладает высокой кинетической энергией, достаточной для поражения глубоководных и защищенных целей. Его гиперзвуковая скорость и способность летать на малой высоте и маневрировать в полете крайне затрудняют его обнаружение системами предупреждения о ракетном нападении — радарами или спутниками.

Неспособность нынешних систем США и Запада перехватывать гиперзвуковые ракеты, такие как "Циркон", представляет собой серьезную угрозу. Более того, у США нет подобных боевых возможностей. Россия и Китай далеко опережают нас в области гиперзвука.

Еще один аспект угрозы заключается в том, что у России имеются самые тихие подводные лодки в мире, которые не всегда обнаруживаются американскими системами. В 2012 году российская ударная атомная подводная лодка класса "Акула" в течение нескольких недель действовала недалеко от наших берегов в Мексиканском заливе.

Вооруженная крылатыми ракетами большой дальности, "Акула" двигалась в этой акватории незамеченной до тех пор, пока не покинула регион. Это патрулирование российским боевым кораблем недалеко от наших берегов выявило недостатки в возможностях и доктрине противолодочной борьбы США. Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, задачей которого является защита США и Канады от иностранных ракетных ударов. В то время я информировала высшее военное руководство о растущей российской угрозе.

Противолодочная борьба является неотъемлемой частью военной стратегии России, которая направлена ​​на то, чтобы удержать США от вмешательства в такой конфликт, как украинский. Уничтожение подводных кабелей — физической инфраструктуры, состоящей из волоконно-оптических линий связи, по которым передается глобальный интернет-трафик — основная задача российских подводных военных средств.

Если цифровая связь выйдет из строя, выйдут из строя не только банкоматы, но и все, что зависит от Интернета, а это практически каждый аспект нашей повседневной жизни — от банковского дела и финансов до транспорта, здравоохранения и экстренных служб. Все это было бы нарушено.

Россия уже провела проверку таких концептуальных операций в Европе. В 2022 году она повредила один из двух подводных оптоволоконных кабелей, которые обеспечивают жизненно важные линии связи между материковой Норвегией и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане. В то время российские подводные лодки действовали вблизи кабелей, соединяющих США и Европу.

Не все официальные лица США столь же беспечны, как Пентагон, по поводу растущей способности России подвергать нашу страну риску. В прошлом году генерал Северного командования США Глен Ванхерк назвал размещение подводных лодок с крылатыми ракетами у побережья США "растущей угрозой нашей национальной обороне".

В 2022 году, выступая на публичном форуме о возможностях России атаковать США, Ванхерк сказал о России (и Китае): "Они разработали возможности ниже ядерного порога, чтобы держать нас под угрозой, полагая, что могут задержать развертывание наших сил или подавить нашу волю, чтобы мы не осуществляли свое военное присутствие в региональных кризисах и конфликтах".

Во время того же брифинга генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула сказал: "Раньше мы думали о нашей родине как о безопасном убежище. Но теперь это уже не так".

Действительно, сегодня Россия обладает способностью нанести удар по любой американской цели с дистанции противостояния, то есть без необходимости входить в суверенное воздушное пространство США или в наши территориальные воды.

Важно различать собственно военные возможности и намерения их использовать. У Путина нет планов наносить удары по территории США с помощью стратегических средств, таких как "Циркон". Такие возможности предназначены только для военного времени. Проблема в том, что Россия уже считает, что она находится в состоянии войны с нами — прокси-войны из-за Украины, которую Москва рассматривает как часть периметра стратегической безопасности России. Путин, скорее всего, примет крайние меры, в том числе вступит с нами в войну и переступит ядерный порог, чтобы обеспечить соблюдение своей версии доктрины Монро.

Именно поэтому, предрасположенная к мышлению по наихудшему сценарию, Россия реализует доктрину "держать американскую территорию под угрозой". Не случайно Москва размещает вблизи наших границ средства ВМФ и дальней авиации, имитируя удары по американским объектам.

Москва и Вашингтон сейчас находятся на крайне опасной траектории эскалации этого конфликта, особенно после того, как администрация Байдена недавно разрешила Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России.

Риск существенно вырос из-за глубокого непонимания друг друга и нежелания говорить друг с другом напрямую. Администрация Байдена, ослепленная ненавистью к Путину, не желает сотрудничать с "бывшим" мастером шпионажа КГБ. А Кремль не торопится иметь дело с Белым домом, поскольку не считает явно ослабленного умственно и физически Байдена лидером, управляющим Америкой и имеющим власть для того, чтобы заключать сделки.

У Путина есть план, как вести войну с США и выиграть ее. А вот у нас такого плана нет. Пентагон не только не имеет такого плана, на даже не удосужился разработать такие военные возможности, как гиперзвуковые средства, которые могли бы соответствовать (или, желательно, превосходить) возможности России или Китая, несмотря на то, что в бюджет нашего военного ведомства ежегодно вливаются миллиарды средств налогоплательщиков США. Вместо этого он вкладывает миллиарды в конфликт на Украине, в которой невозможно выиграть, и перенаправляет туда военную технику, предназначенную для Израиля и союзников по НАТО.

Наши лидеры принижали российскую угрозу в течение как минимум десяти лет, предпочитая высмеивать российскую армию и делая из Путина врага. При этом они оставляют нашу родину уязвимой, вместо того чтобы разрабатывать меры противодействия российскому военному арсеналу. В результате Путин теперь обладает стратегическими возможностями, которые сократили пространство принятия решений президентом США во время кризиса до опасно низкого уровня. И это результат того, что я бы назвала профессиональным бездействием и некомпетентностью Пентагона и Белого дома.

Безопасность Америки начинается с избрания компетентных лиц, которые принимают решения.