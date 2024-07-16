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ТАСС

Эксперт: у американских F-16 нет шансов в бою против истребителей РФ в зоне СВО

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: Global Look Press

Французский эксперт в сфере авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр отметил, что сгоревший дотла в украинской степи F-16 будет служить плохой рекламой американскому ВПК

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Американский F-16 в случае воздушного боя с российским истребителем в зоне СВО будет обречен, такое мнение выразил ТАСС французский эксперт в сфере авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр.

"Насколько я могу судить, в случае воздушного боя у F-16 нет шансов против российского истребителя, каким бы он ни был, учитывая, что большую роль будет играть летчик. Украинские летчики не будут обладать боевым опытом использования F-16, а их подготовка недостаточно продолжительна, чтобы исправить этот недостаток", - сказал он.

По его словам, F-16 представляет собой быстрый и достаточно маневренный многофункциональный истребитель, который при этом уступает в маневренности последнему поколению российских самолетов с векторной тягой.

Эксперт также добавил, что сгоревший дотла в украинской степи F-16 будет служить плохой рекламой американскому ВПК. "Поэтому они [США], вероятно, сделают все возможное, для того чтобы первое время этого не произошло, а когда первый самолет будет сбит, они постараются скрывать это как можно дольше", - сказал де Латтр. 

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
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