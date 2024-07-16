Тяжелые БМП на базе Т-72 повысят возможности по взлому вражеской обороны

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Специальная военная операция в который раз продемонстрировала, что наряду с легкобронированными колесными и гусеничными БМП и БТР необходима гусеничная техника тяжелого класса.

В Омске "Завод транспортного машиностроения" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") недавно представил патент на такую машину. Он был опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

В разработке использован задел, полученный при создании серийно выпускавшейся известной боевой машины огнеметчиков БМО-Т, в основе которой лежит проверенная многолетней эксплуатацией платформа основного боевого танка Т-72.

Обновленный образец получил двухплоскостный стабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметным вооружением и с теле-тепловизионными приборами наведения.

Интересно, что помимо внушительной защиты лобовых и бортовых проекций, у этого образца хорошо защищено и днище. Патент на эту тему, кстати, тоже существует. Это большое преимущество данной машины по сравнению с другими.

Появление дронов - бомбардировщиков и летающих камикадзе способствует дальнейшему совершенствованию бронетехники, и на представленном образце все доработки можно сделать достаточно быстро и ценой умеренных затрат. Данный вариант является одним из наиболее оптимальных для повышения возможностей по взлому обороны противника.

Лев Романов