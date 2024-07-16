Эксперт: Украина может попытаться использовать F-16 для отвлечения внимания ВКС РФ

Французский эксперт в сфере авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр отметил, что на этом этапе Дания и Нидерланды передадут Киеву лишь шесть истребителей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Воздушные силы Украины в случае получения истребителей F-16 могут попытаться использовать их для отвлечения внимания российских истребителей от действий других своих самолетов. Об этом сообщил ТАСС французский эксперт в сфере авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр.

По его словам, на данном этапе Дания и Нидерланды передадут Украине лишь шесть истребителей F-16. "Не стоит забывать, что линия фронта протяженная, более 1 тыс. км. Поэтому навряд ли F-16 смогут постоянно находиться в воздухе в ожидании воздушного боя с российским истребителем. <…> Поэтому было бы логично, если тактика Украины будет заключаться в отвлечении внимания российских истребителей на 10 или около [того] минут для того, чтобы дать другому украинскому самолету время на выполнение своей миссии", - сказал он, отметив, что для противодействия такой тактике России важно обладать потенциалом раннего обнаружения самолетов в воздушном пространстве Украины.

Говоря о средствах вооружения, которыми могут быть оснащены передаваемые Украине истребители, эксперт сообщил, что их выбор будет зависеть от задач, которые поставит Киев: атака наземных целей на линии фронта с малой высоты, борьба с воздушными целями или же удары вглубь по объектам на территории РФ. Также, по его словам, необходимо учитывать уровень подготовки летчиков для применения различных натовских систем вооружения. "Безусловно, мы увидим, по крайней мере, ракету [класса "воздух - воздух"] AIM-120, действующую по принципу "выстрелил и забыл", - отметил он.

О передаче истребителей F-16 Украине

10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переданные истребители будут базироваться на украинской территории, однако категорически отказался уточнить, сколько самолетов в общей сложности намечается поставить Киеву.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.