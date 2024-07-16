KMZ до конца июля испытает возвращаемый морской дрон

KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) завершит до конца июля испытания и представит заказчику тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

"До конца июля мы завершим разработку тяжелого возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного "Визира". Это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки", - сказал Даниленко.

Для этого, по его словам, на катерах можно либо установить видеокамеры, либо разместить груз, либо поставить вооружение вместе с гиростабилизирующей площадкой.

"Такая площадка необходима для точной стрельбы при волнении воды, либо для точной съемки камерой вне зависимости от ветра или волнения водной среды", - отметил директор.

KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.