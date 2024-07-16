Эксперт заявил, что передача Киеву F-16 не повлияет на ситуацию на фронте

Аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр подчеркнул, что за штурвалами истребителей "будут сидеть молодые украинские пилоты, не имеющие опыта"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Передача Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине не сможет повлиять на ход боевых действий. Недавно обученные украинские летчики не обладают боевым опытом, а число направляемых самолетов пока слишком невелико, заявил ТАСС французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

"Это ничего не изменит, если учитывать, что за их штурвалами будут сидеть молодые украинские пилоты, не имеющие опыта, а также потому, что на данный момент (по данным де Латтра - прим. ТАСС) речь идет только о шести самолетах", - сказал он.

Небольшое число передаваемых Украине истребителей, по словам эксперта, логично, учитывая количество прошедших подготовку украинских летчиков. Он отметил, что важную роль может сыграть отсутствие у последних реального опыта боевого применения F-16.

При этом де Латтр призвал не недооценивать ситуацию в случае, если Украина получит большое число таких истребителей, а за их штурвалами будут находиться опытные наемники, хорошо знакомые с F-16. "Тем более Джо Байден наконец разрешил отправку на Украину частных военных компаний (ЧВК) (сообщалось, что администрация президента США работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине - прим. ТАСС). Эти ЧВК могли бы помочь Украине при использовании систем [ПВО] Patriot, которые, вероятно, будут прикрывать районы базирования F-16, но также и с обслуживанием [этих истребителей] и, почему нет, с летчиками", - сказал он.

О передаче истребителей F-16 Украине

10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переданные истребители будут базироваться на украинской территории, однако отказался уточнить, сколько самолетов в общей сложности намечается поставить Киеву.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВСУ, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.