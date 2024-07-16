На интенсиве "Архипелаг" задействовали симулятор "Аэросим" для обучения управлению БПЛА

Интенсив проходит с 8 по 21 июля в Сахалинской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский симулятор полетов "Аэросим", разработанный резидентом аэрокосмической долины "Аэротэк", был выбран в качестве отечественной платформы для проведения соревнований по беспилотным авиационным системам (БАС) на интенсиве "Архипелаг". Об этом сообщает компания-разработчик "Аэротэк".

"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Интенсив проходит с 8 по 21 июля в Сахалинской области.

"В крупнейшем международном проектно-ориентированном интенсиве "Архипелаг-2024" принимает участие российский разработчик образовательной платформы для обучения полетам на беспилотниках - компания "Аэротэк". Ее симулятор ручных полетов "Аэросим" был выбран в качестве отечественной платформы для проведения соревнований на "Архипелаге". На "Аэросиме" пилоты обучаются полетам, демонстрируют и отрабатывают свои навыки прохождения различных сценариев применения БАС", - говорится в сообщении.

Программа ориентирована на обучение и развитие навыков управления коптерами - от поиска людей до логистики грузоперевозок, патрулирования территорий и тушения очагов возгорания. Участники в течение трех дней выполняли на симуляторе задания по определению очагов возгорания и тушению лесных пожаров, а также состязались в дрон-эстафете по доставке комплектующих со склада. Уточняется, что к главным преимуществам разработки они отнесли функционал и адаптивность техтребований к базовому программному обеспечению, уникальное наполнение заданий в сценариях применения.

Кроме того, компания 16-17 июля готовится представить свои разработки на конкурсе технологических решений "Дрон гараж". Также экспериментальный прототип беспилотника будет выставлен на экспозиции "Архипелага".

"Аэротэк" основан в 2023 году, специализируется на разработке программного обеспечения (образовательная платформа для обучения полетам на беспилотниках "Прорыв", коммерческое наименование "Аэросим"), разработке и производстве БПЛА, в том числе экспериментального типа. Продукция компании используется на территории России, в том числе в зоне СВО. Является резидентом инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина", основные площадки которого расположены в Рязанской области.

Об интенсиве

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), тестирование отечественных решений в сфере БАС, проходящее на Сахалине в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", проводят более 500 человек. Учения организованы по 15 направлениям-сценариям. Среди них доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов, водных объектов и другие. Самый популярный сценарий у региональных команд - мониторинг лесных хозяйств и сельхозугодий.

Участники "Архипелага" 11-12 июля также испытали более 10 морских робототехнических решений на озере Тунайча. Отечественные разработки предназначены для обследования озер, морей, защиты акватории, ее очистки и мониторинга экологической обстановки.

Организаторы интенсива - Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет-2035.