Войти
ТАСС

На интенсиве "Архипелаг" задействовали симулятор "Аэросим" для обучения управлению БПЛА

266
0
0
Оператор БПЛА
Оператор БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Интенсив проходит с 8 по 21 июля в Сахалинской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский симулятор полетов "Аэросим", разработанный резидентом аэрокосмической долины "Аэротэк", был выбран в качестве отечественной платформы для проведения соревнований по беспилотным авиационным системам (БАС) на интенсиве "Архипелаг". Об этом сообщает компания-разработчик "Аэротэк".

"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Интенсив проходит с 8 по 21 июля в Сахалинской области.

"В крупнейшем международном проектно-ориентированном интенсиве "Архипелаг-2024" принимает участие российский разработчик образовательной платформы для обучения полетам на беспилотниках - компания "Аэротэк". Ее симулятор ручных полетов "Аэросим" был выбран в качестве отечественной платформы для проведения соревнований на "Архипелаге". На "Аэросиме" пилоты обучаются полетам, демонстрируют и отрабатывают свои навыки прохождения различных сценариев применения БАС", - говорится в сообщении.

Программа ориентирована на обучение и развитие навыков управления коптерами - от поиска людей до логистики грузоперевозок, патрулирования территорий и тушения очагов возгорания. Участники в течение трех дней выполняли на симуляторе задания по определению очагов возгорания и тушению лесных пожаров, а также состязались в дрон-эстафете по доставке комплектующих со склада. Уточняется, что к главным преимуществам разработки они отнесли функционал и адаптивность техтребований к базовому программному обеспечению, уникальное наполнение заданий в сценариях применения.

Кроме того, компания 16-17 июля готовится представить свои разработки на конкурсе технологических решений "Дрон гараж". Также экспериментальный прототип беспилотника будет выставлен на экспозиции "Архипелага".

"Аэротэк" основан в 2023 году, специализируется на разработке программного обеспечения (образовательная платформа для обучения полетам на беспилотниках "Прорыв", коммерческое наименование "Аэросим"), разработке и производстве БПЛА, в том числе экспериментального типа. Продукция компании используется на территории России, в том числе в зоне СВО. Является резидентом инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина", основные площадки которого расположены в Рязанской области.

Об интенсиве

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), тестирование отечественных решений в сфере БАС, проходящее на Сахалине в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг", проводят более 500 человек. Учения организованы по 15 направлениям-сценариям. Среди них доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов, водных объектов и другие. Самый популярный сценарий у региональных команд - мониторинг лесных хозяйств и сельхозугодий.

Участники "Архипелага" 11-12 июля также испытали более 10 морских робототехнических решений на озере Тунайча. Отечественные разработки предназначены для обследования озер, морей, защиты акватории, ее очистки и мониторинга экологической обстановки.

Организаторы интенсива - Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет-2035. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
13.05.2008
Российские силовые ведомства представят новейшие разработки на первом международном салоне в Москве
12.05.2008
Силовые ведомства представят новейшие разработки на выставке в Москве
25.04.2008
Безопасность всегда и во всем. В Москве открывается уникальная во всех смыслах выставка
18.03.2008
Подготовка Международного салона «Комплексная безопасность» подошла к завершающей стадии
30.01.2008
Беспилотники, на взлет!
26.01.2007
Дан старт подготовке проведения в России международного салона "Комплексная безопасность"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК