В НАТО усмотрели новую угрозу: Россия и Китай обновляют ледокольный флот (Bloomberg, США)

Адмирал ВМС США Ставридис: НАТО необходимы стратегии защиты от России в Арктике

Россия наращивает боевую мощь в Заполярье, и НАТО срочно необходим план противодействия, пишет экс-главнокомандующий альянсом адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. Россия недавно испытала новый боевой ледокол, а у США ледоколов нет вовсе. Теперь НАТО не до шуток.

В центре внимания на саммите Организации Североатлантического договора, состоявшемся на этой неделе в Вашингтоне, по праву оказалась Украина. Однако, как явствует из итогового коммюнике, у отпраздновавшего свое 75-летие альянса хватает и других неотложных задач: на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в киберпространстве и в других местах.

Однако сравнительно мало внимания уделяется еще одной зоне геополитической конкуренции, которая вскоре может стать горячей точкой и ареной конфликта — Арктике. На север продвигается не только Россия, но и, в меньшей степени, Китай. Что же следует учитывать НАТО, оценивая Заполярье?

Россия — крупнейшее прибрежное государство Северного Ледовитого океана. На нее приходится около половины его побережья. Другую половину делят между собой США, Канада, Дания (Гренландия — часть Датского Содружества), Исландия и Норвегия. С учетом недавнего присоединения Швеции и Финляндии на НАТО приходятся семь из восьми стран с владениями за Полярным кругом.

Единственная страна за пределами альянса — разумеется, Россия, причем именно у президента Владимира Путина имеется самая активная и последовательная арктическая программа. Москва расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот: только за последние четыре года русские спустили на воду три новых атомохода, и минимум еще три находятся на верфях.

Но недавно восхищение НАТО вызвали ходовые испытания совершенно нового и весьма впечатляющего боевого ледокола под названием “Иван Папанин”. Ожидается, что этот военный корабль — дизель-электрический, а не ядерный — станет полностью работоспособным к концу года. Вскоре за ним последуют еще двое представителей того же класса.

Предыдущие российские ледоколы, как и аналоги из стран НАТО, не были вооружены и предназначались для исследований, сопровождения торговых судов и базовых “операций присутствия” (читай: демонстрации флага и возможностей). Новые же боевые ледоколы обладают еще и внушительной наступательной мощью, в том числе 76-мм высокоскоростной пушкой (аналогичной той, что устанавливается на американских фрегатах) и пусковыми установками для противокорабельных и крылатых ракет, поражающих наземные цели. Это серьезные военные корабли водоизмещением 9 000 тонн, что примерно соответствует американскому ракетному эсминцу класса “Арли Бёрк”.

Так что у русских скоро появится боевой корабль, способный ломать паковый лед практически в любых зимних условиях. Единственные в мире суда, сопоставимые по сугубо ледокольным характеристикам, — норвежские корабли класса “Шпицберген”, но им не хватает наступательных боевых возможностей.

У ВМС США ледоколов нет вовсе. Старинный корабль Polar Star (“Полярная звезда”) береговой охраны, введенный в эксплуатацию в 1976 году, дышит на ладан в сухом доке. Полярная программа береговой охраны неоднократно откладывалась и раз за разом превышала смету: корабли нового поколения в любом случае вряд ли появятся до конца десятилетия.

Китай же, даже не имея прямого арктического присутствия, тем не менее строит ледоколы. У Пекина имеются три корабля среднего размера (новейший из них класса “Цзи Ди” водоизмещением почти 6 000 тонн), а четвертый уже строится. Хотя они классифицируются как исследовательские, мы знаем, что Пекин в принципе редко действует без военного мотива. Как бы то ни было, новые корабли — четкий сигнал, что Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на задворках НАТО.

И в их совместные планы могут войти угрозы глобальным цепочкам поставок, которые становятся круглогодичными из-за таяния льдов; шпионаж и операции присутствия по всему Северному Ледовитому океану; получение ценного тактического опыта, включая координацию подводных операций китайских и российских атомных подводных лодок; и наконец, выдвижение территориальных претензий с прицелом на добычу нефти и газа в спорных зонах.

Чем же может ответить НАТО? Новая арктическая стратегия должна опираться на четыре столпа.

Во-первых, альянс должен воспользоваться возможностями, которые предоставят два новых члена со значительным опытом работы в Арктике. Швеция и Финляндия — члены Арктического совета. Эта неправительственная организация всесторонне занимается “Крайним Севером”, как принято говорить в Канаде. Военные обеих стран накопили большой опыт работы в суровом холодном климате. Поэтому ключевое значение имеет стремительная интеграция возможностей Швеции и Финляндии, а также их политическое влияние в Арктическом совете.

Во-вторых, это развитие боевого ледокольного потенциала. США должны запустить программу строительства кораблей береговой охраны ледового класса и задуматься о дополнительном укреплении корпусов ряда эсминцев ВМС. Канадцам, чьи расходы на оборону чуть ли не самые низкие во всем альянсе, необходимо выделить отдельные ресурсы на развитие морского арктического потенциала. Как минимум, они должны подготовить все 15 запланированных к строительству надводных боевых кораблей к работе в ледовых условиях.

В-третьих, это наблюдение, обучение и патрулирование. На сегодняшний день страны-члены проводят в Арктике лишь эпизодические операции, но они должны подходить к ней так же, как к Средиземному морю или Балтике, где находятся постоянные флотилии, готовые вести продолжительные боевые действия. НАТО следует как минимум ежегодно проводить учения на самых северных базах Норвегии и Канады. Кроме того, предстоит улучшить и спутниковое покрытие региона.

Наконец, НАТО необходимо пересмотреть свои планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, а также программы штабных учений. Альянс регулярно разрабатывает и испытывает новые стратегии защиты Прибалтики и Польши от России — то же самое необходимо сделать на случай непредвиденных обстоятельств в Арктике. Я знаю по личному опыту, что на разработку, сверку и утверждение оборонных планов уходят годы.

Когда десять лет назад я, будучи главнокомандующим НАТО, выразил свои опасения насчет Арктики высокопоставленным канадцам, они посоветовали мне расслабиться, сострив про “высокие широты и низкую напряженность”. Один из них даже пошутил, что, если русские нападут на Канаду из Арктики, “мы их найдем и спасем”. Может, так оно и было бы. Но это было задолго до путинской спецоперации на Украине и российской программы боевых ледоколов. С тех пор российские возможности в Арктике перестали быть поводом для шуток.

Автор: Джеймс Ставридис (James Stavridis) — обозреватель Bloomberg, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО и почетный декан Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса.