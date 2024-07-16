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ТАСС

СМИ: Украина не исключила проведения мирных переговоров с Россией

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Источник изображения: Анна Марченко/ ТАСС, архив

По данным портала Responsible Statecraft, такое намерение Киева связано с неудачным проведением "саммита мира" в Швейцарии

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Киев сигнализирует Москве о потенциальной возможности проведения переговоров. Об этом сообщил портала Responsible Statecraft.

По его данным, Украина не исключает переговоров с Россией в связи с неудачным проведением "саммита мира" в Швейцарии, на котором не присутствовали представители некоторых крупных стран, например КНР.

Власти Швейцарии провели 15-16 июня в Бюргенштоке конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение данного мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о желании президента Зеленского провести второй "саммит мира" и пригласить туда Россию до президентских выборов в США. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Швейцария
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
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