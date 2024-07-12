"Уже в пути": Дания и Нидерланды передают Украине F-16

США, Дания и Нидерланды планируют передавать Украине F-16 эскадрильями

Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16, сообщил госсекретарь США Блинкен. По его словам, самолеты «появятся в небе над Украиной» уже этим летом. Как пояснили лидеры стран, ВСУ получат «эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», сколько именно - не уточняется. Кроме того, Амстердам выделит Киеву дополнительные €300 млн на закупку вооружений для них. И Дания, и Нидерланды ранее разрешили ВСУ использовать самолеты для ударов по России.

Власти Дании и Нидерландов уже начали передавать Украине истребители F-16, заявил госсекретарь США Энтони Блинкенна Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.

"Я рад сообщить, что, пока мы говорим, осуществляется передача [Киеву] F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом", - сказал он, добавив, что истребители "уже в пути".

При этом глава Госдепа не уточнил, сколько именно самолетов получит Киев. Впоследствии пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США, согласно которому западные страны планируют предоставить Украине целые эскадрильи истребителей F-16.

"Мы привержены дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения", - сказано в сообщении.

€300 млн на вооружения

Как отмечается в совместном заявлении американского президента Джо Байдена, датского премьер-министра Метте Фредериксен и голландского премьер Дика Схофа, коалиция западных стран планирует оказывать ВСУ помощь по поддержке истребителей в рабочем состоянии и продолжать подготовку пилотов.

Кроме того, минобороны Нидерландов объявило, что Амстердам дополнительно выделит Киеву €300 млн на закупку вооружений для истребителей F-16. Эта сумма, как обратили внимание в оборонном ведомстве, выделяется дополнительно к €150 млн , «которые ранее были зарезервированы для закупок вооружений F-16».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новость о передаче Украине истребителей, заявила, что планы по поставкам F-16 показывают, что США возглавляют «банду войны».

Удары по России разрешены

Вашингтон еще в августе 2023 года одобрил передачу Украине своих F-16 из Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов. Также США согласились обучать украинских летчиков управлению этими истребителями.

30 мая 2024 года глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что ВСУ смогут использовать переданные Данией истребители F-16 для ударов по целям в России. Он отметил, что эта не новая позиция Копенгагена, и это условие обсуждались с самого начала.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 3 июня также сообщила, что Амстердам не запрещает ВСУ использовать переданные F-16 для поражения целей на территории России.

Всего Киев рассчитывает получить свыше 100 истребителей - столько боевых машин требуется, чтобы полностью заменить советский авиапарк и получить преимущество над ВС РФ в небе, говорил экс-представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Глава МИД Сергей Лавров в июне 2023 года назвал планы передачи F-16 ВСУ движением «по так называемой лестнице эскалации». Он отмечал, что одна из модификаций этих самолетов может нести ядерное оружие и Россия будет иметь это в виду.

Анастасия Новикова