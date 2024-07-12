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Ростех

Бекхан Оздоев рассказал о достижениях российских производителей стрелкового оружия за последние годы

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Сегодня на площадке Госкорпорации Ростех состоялось общее собрание НО «Союз российских оружейников им. М.Т. Калашникова», на котором были подведены итоги деятельности организации в 2022–2023 годах. Индустриальный директор кластера обычных вооружений Госкорпорации Ростех и член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются отечественные производители стрелкового оружия, законодательных инициативах в отрасли и успехах, которых российским оружейникам удалось добиться за последние годы.

«В текущих условиях стрелковая отрасль промышленности играет одну из главных ролей в деле защиты интересов Отечества. Несмотря на серьезные проблемы со спросом на серийно производимую продукцию, нужно продолжать уделять достаточно внимания ее модернизации и адаптации к современным требованиям, импортозамещению», – подчеркнул Бекхан Оздоев.

Среди значимых достижений за прошедший год индустриальный директор Ростеха отметил поставку в опытную эксплуатацию партии модульных пистолетов Лебедева и завершение испытания снайперской винтовки Чукавина.

Хорошим примером продуктивной работы Бекхан Оздоев назвал разработку НИИ прикладной химии и НПО «Прибор» оружейных комплексов по борьбе с беспилотниками.

Бекхан Оздоев также выделил постановку на серийное производство линейки патронов IGLA от НИИ прикладной химии, в производстве которых используются только отечественные сырье и комплектующие..

Линейка IGLA включает широкую номенклатуру патронов 12 калибра: спортивные патроны для всех дисциплин стендовой стрельбы IGLA Champion, охотничьи дробовые патроны и патроны с картечью IGLA Optimum и IGLA Premium, бесконтейнерные – IGLA Bior, охотничьи патроны со световым элементом для визуализации полета дробового снаряда IGLA Vector.

Об основных направлениях деятельности организации, таких как формирование нормативной правовой базы, расширение стрелковой инфраструктуры и создание положительного образа отрасли, рассказал исполнительный директор Союза российских оружейников Владимир Жихарев.

«Работа исполнительной дирекции строилась на плановой основе исходя из уставных целей и решения оперативных задач, в том числе по улучшению условий для развития стрелковой отрасли», – пояснил он.

Особо Владимир Жихарев отметил законодательные инициативы, направленные на укрепление позиций отечественных производителей. Так, в 2022–2023 годах исполнительная дирекция Союза приняла участие в разработке и сопровождении свыше 40 нормативных правовых актов различной юридической силы.

Кроме того, Владимир Жихарев рассказал о подготовке и проведении первого всероссийского оружейного форума в октябре прошлого года. В его рамках обсуждались темы развития стрелкового спорта, военно-патриотического воспитания с использованием оружия, цифровизации стрелковой отрасли и другие.

Представитель Союза отметил также работу по совершенствованию нормативно-технических документов для развития стрелковой инфраструктуры. В частности, эта тема обсуждалась на научно-практической конференции по актуальным проблемам в сфере стрелкового оружия, которую исполнительная дирекция ежегодно проводит совместно с Ижевским государственным техническим университетом.

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