«Едва прибыв в страну, F-35 уже нуждается в ремонте»: Швейцарии придётся оплатить замену двигателя истребителя

Источник изображения: topwar.ru

На данный момент Пентагон приостановил передачу истребителей F-35 заказчикам из-за трудностей, с которыми столкнулся производитель Lockheed Martin при разработке модификации TR-3.

Как указывается во французском издании Zone Militaire, она главным образом представляет собой обновление программного обеспечения, которое должно проложить путь к созданию новой масштабной модернизации F-35 до уровня Block 4. При этом Lockheed Martin не называет окончательных сроков доработки TR-3.

Тем временем производство продолжается и самолеты, только что сошедшие с конвейеров, уходят на консервацию

- говорится в издании.

F-35 в версии Block 4 планируется наделить 66 функциями. Это приведёт к дополнительной энергетической нагрузке, необходимой для обслуживания нового оборудования и, в связи с этим, потребует обновления силовой установки самолета. Поскольку он станет тяжелее, ему будет необходимо лучшее управление температурой и большая мощность.

До недавнего времени обсуждались два варианта. Одним из них была модификация нынешнего двигателя F135. Компания Pratt Whitney пообещала, что сможет предложить решение, которое увеличит дальность полета на 11% и обеспечит улучшенную тягу на 10%, а также повысит эффективность управления температурой на 50%. Другой вариант предполагал установку трёхконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100, разработанным General Electric.

В конце концов, из-за отсутствия уверенности в возможности установки XA100 на все варианты F-35, в частности на палубную версию F-35B, Пентагон отдал предпочтение решению Pratt Whitney, которое к тому же оказалось дешевле.

Источник изображения: topwar.ru

Вопрос с силовой установкой затрагивает все страны, ожидающие поставки F-35, в частности, Швейцарию, которая заказала 36 экземпляров Block 4 в сентябре 2022 года на €6 млрд. Согласно графику, поставки должны начаться в 2027 году и завершиться через три года.

Будет ли к тому времени готова модернизация двигателя F135? Это вызывает большие сомнения. С другой стороны, стало очевидным, что Берну придется раскошелиться, чтобы профинансировать создание новой силовой установки

- отмечается во французской прессе.

Представитель минобороны Швейцарии признал необходимость новых расходов. Ранее в газете Blick удивились по поводу дополнительных вложений:

До сих пор не было известно о том, что переоборудование самолетов должно оплачиваться заказчиком, то есть Минобороны. Пока неизвестно, во сколько обойдется это обновление, помимо непомерной стоимости самолетов.

Как пояснили в военном ведомстве, если не устанавливать новую силовую установку, то истребители придётся обслуживать «немного чаще» из-за сокращенного срока службы турбин. Представитель Пентагона также сообщил о преждевременном износе лопаток турбины:

Эти трещины в обшивке не являются проблемой для безопасности полетов, но они сокращают срок службы двигателя.

На фоне необходимости нести дополнительные расходы в Швейцарии начал разгораться политический скандал:

Это самое дорогое приобретение в истории швейцарской армии. Едва прибыв в страну, двигатель для совершенно нового истребителя F-35 уже нуждается в ремонте. Платить должна [Швейцарская] конфедерация

- указывается в местном издании Blick.

Я всегда боялась, что этот самолет превратится в бездонную яму. Я никогда не верила, что F-35 будет наиболее выгодным вариантом для Швейцарии, поскольку нам его навязывали. Опыт других стран также показал это. Но то, что нам придется ремонтировать самолеты за свой счет, едва они прибыли, шокирует

- заявила политик Марионна Шлаттер от партии «зеленых».