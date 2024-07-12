«Едва прибыв в страну, F-35 уже нуждается в ремонте»: Швейцарии придётся оплатить замену двигателя истребителя

Источник изображения: topwar.ru
На данный момент Пентагон приостановил передачу истребителей F-35 заказчикам из-за трудностей, с которыми столкнулся производитель Lockheed Martin при разработке модификации TR-3.
Как указывается во французском издании Zone Militaire, она главным образом представляет собой обновление программного обеспечения, которое должно проложить путь к созданию новой масштабной модернизации F-35 до уровня Block 4. При этом Lockheed Martin не называет окончательных сроков доработки TR-3.
- говорится в издании.
F-35 в версии Block 4 планируется наделить 66 функциями. Это приведёт к дополнительной энергетической нагрузке, необходимой для обслуживания нового оборудования и, в связи с этим, потребует обновления силовой установки самолета. Поскольку он станет тяжелее, ему будет необходимо лучшее управление температурой и большая мощность.
До недавнего времени обсуждались два варианта. Одним из них была модификация нынешнего двигателя F135. Компания Pratt Whitney пообещала, что сможет предложить решение, которое увеличит дальность полета на 11% и обеспечит улучшенную тягу на 10%, а также повысит эффективность управления температурой на 50%. Другой вариант предполагал установку трёхконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100, разработанным General Electric.
В конце концов, из-за отсутствия уверенности в возможности установки XA100 на все варианты F-35, в частности на палубную версию F-35B, Пентагон отдал предпочтение решению Pratt Whitney, которое к тому же оказалось дешевле.
Источник изображения: topwar.ru
Вопрос с силовой установкой затрагивает все страны, ожидающие поставки F-35, в частности, Швейцарию, которая заказала 36 экземпляров Block 4 в сентябре 2022 года на €6 млрд. Согласно графику, поставки должны начаться в 2027 году и завершиться через три года.
- отмечается во французской прессе.
Представитель минобороны Швейцарии признал необходимость новых расходов. Ранее в газете Blick удивились по поводу дополнительных вложений:
Как пояснили в военном ведомстве, если не устанавливать новую силовую установку, то истребители придётся обслуживать «немного чаще» из-за сокращенного срока службы турбин. Представитель Пентагона также сообщил о преждевременном износе лопаток турбины:
На фоне необходимости нести дополнительные расходы в Швейцарии начал разгораться политический скандал:
- указывается в местном издании Blick.
- заявила политик Марионна Шлаттер от партии «зеленых».