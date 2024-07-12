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ТАСС

Rheinmetall заявил о скором открытии завода по производству снарядов на Украине

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Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther.
Источник изображения: DPA

Армин Паппергер отметил, что в 2025 году в Германии откроют заводы по производству боеприпасов и компонентов для истребителей F-35

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Германский оружейный концерн Rheinmetall в ближайшее время откроет завод по производству 155-мм боеприпасов на западе Украины. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью британской газете The Financial Times.

По его словам, предприятие будет запущено "очень скоро". Паппергер также рассказал, что в 2025 году в Германии будут открыты заводы по производству боеприпасов и компонентов для истребителей F-35.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн Германии. По количеству произведенных военных автомобилей и боеприпасов его относят к трем крупнейшим концернам Запада. Предприятие поддерживает тесное оборонное сотрудничество с Украиной, участвует в поставках оружия. В феврале стало известно, что Rheinmetall откроет завод на Украине, который будет ежегодно выпускать шестизначное количество 155-миллиметровых боеприпасов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
F-35
Компании
Rheinmetall
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