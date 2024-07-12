Rheinmetall заявил о скором открытии завода по производству снарядов на Украине

Армин Паппергер отметил, что в 2025 году в Германии откроют заводы по производству боеприпасов и компонентов для истребителей F-35

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Германский оружейный концерн Rheinmetall в ближайшее время откроет завод по производству 155-мм боеприпасов на западе Украины. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью британской газете The Financial Times.

По его словам, предприятие будет запущено "очень скоро". Паппергер также рассказал, что в 2025 году в Германии будут открыты заводы по производству боеприпасов и компонентов для истребителей F-35.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн Германии. По количеству произведенных военных автомобилей и боеприпасов его относят к трем крупнейшим концернам Запада. Предприятие поддерживает тесное оборонное сотрудничество с Украиной, участвует в поставках оружия. В феврале стало известно, что Rheinmetall откроет завод на Украине, который будет ежегодно выпускать шестизначное количество 155-миллиметровых боеприпасов.