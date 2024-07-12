Politico: Трамп после победы на выборах сократит обмен разведданными с НАТО

Трамп всерьез размышляет над тем, чтобы свернуть масштабное сотрудничество США со спецслужбами стран НАТО, пишет Politico. Если он в случае победы на выборах прикажет ЦРУ и другим ведомствам ограничить обмен информацией, это больно ударит по союзникам Вашингтона, которые зависят от американских разведданных.

Европейские чиновники заявляют, что полагаются на американскую разведку, которая поможет им отразить потенциальную российскую агрессию.

По словам информированных иностранных чиновников, Дональд Трамп рассматривает возможность сократить объем разведданных, которыми США обменивается с союзниками по НАТО. Страны альянса сильно зависят от Вашингтона в информационном аспекте — особенно если речь идет о сведениях, передающихся Украине и помогающих ей противостоять России. Советники Трампа сообщают союзным государствам, что этот шаг станет частью более всеобъемлющего плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с альянсом из 32-х стран, заявили на условиях анонимности три европейских чиновника и один высокопоставленный из НАТО.

Они узнали о предложении ограничить обмен разведданными во время обсуждений с советниками Трампа более широких планов по сокращению роли США в альянсе. На посту президента он неоднократно ставил под сомнение эффективность НАТО и пытался саботировать организацию. Сокращение объема разведданных может иметь серьезные последствия для безопасности — в первую очередь украинской. "Именно американская разведка помогла убедить многие страны НАТО в решимости Путина ввести войска на Украину, — сказал один европейский чиновник. — Некоторые страны не верили, что у России есть возможности для проведения успешной военной кампании".

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель предвыборного штаба Трампа уклонился от ответа и сослался на заявление бывшего президента в соцсети TruthSocial о том, что он "восстановит мир, американскую мощь и способность к сдерживанию на мировой арене". По словам официальных лиц, данная проблематика в случае прихода к власти Трампа обсуждалась на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО. Сокращение обмена разведданными может снизить способность Европы противостоять российскому вторжению, если президент Путин решит расширить военную операцию за пределы Украины, заявил высокопоставленный американский чиновник. Джо Байден, придя к власти, увеличил объем информации, которой США делятся с иностранными союзниками — в первую очередь это касалось данных, связанных с Россией. Европейские официальные лица сообщили, в свою очередь, что неясно, рассматривает администрация Трампа возможность возвращения к прежнему уровню обмена информацией или же его дальнейшее понижение.

Опасения по поводу планов Трампа в случае переизбрания возникают на фоне наращивания НАТО усилий по сбору доказательств о возможном российском саботаже по всей Европе, включая поджоги. "Россия прямо сейчас совершает реальные поджоги, акты саботажа и планирует убийства на территории союзников, и все это в попытке подорвать поддержку Украины среди населения нашей страны, — сказал высокопоставленный представитель альянса. — США расширили обмен разведданными в рамках НАТО, чтобы помочь в противодействии этим усилиям, и не безрезультатно" (подобные заявления являются фейками западной пропаганды — прим. ИноСМИ).

США всегда делились с союзниками определенной информацией — например, чтобы помочь им предотвратить возможные теракты или защитить территорию Североатлантического альянса от непосредственной военной угрозы. Во время первого президентского срока Трампа сотрудники его разведки положили начало процессу, делясь разведданными с ближайшими партнерами в области безопасности, включая альянс "Пять глаз". Это вполне себе вписывалось в рамки требований и традиций. Администрация Байдена вывела ответственность на новый уровень, разработав стратегию по расширению сбора развединформации о России и ее распространению среди союзников по всему миру. Она делилась секретными данными в телеграммах, дипломатических беседах и на брифингах с участием высших чинов разведки.

"Обмен разведданными между странами НАТО и Украиной был абсолютно необходим для противодействия военной агрессии против нее, а также для выявления и пресечения других дестабилизирующих действий России в Европе и за ее пределами, — заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан (John Brennan). — Прекращение или значительное сокращение обмена разведывательной информацией между США и союзниками и партнерами по НАТО окажет немедленное, глубокое и потенциально длительное негативное воздействие на интересы Запада в области безопасности".

Расширение администрацией Байдена обмена разведданными было частью более широкой стратегии, направленной на противодействие российскому влиянию и военной мощи в тех уголках земного шара, где традиционно доминировали США, включая страны Африки. Данные американской разведки, представленные НАТО в последние три года, дали партнерам Вашингтона жизненно важную информацию о передвижениях России на Украине, включая военные маневры и тактические достижения, сообщил американский чиновник. Также в ней содержался акцент на партнерские отношения Москвы с Ираном и Северной Кореей с последовательным использованием китайских военных технологий в ходе военных операций (Россия не получает военную помощь от третьих стран — прим. ИноСМИ).

Выступая в Технологическом институте Джорджии в 2022 году, директор ЦРУ Билл Бернс (Bill Burns) назвал деятельность американской разведки "жизненно важной" в контексте конфликта на Украине — добавив, что он преподнес ценные уроки о способах "развития разведывательного сообщества и его открытого и созидательного использования с целью дискредитации ложных нарративов, за счет которых противники так часто преуспевают". По словам чиновников, хотя европейские страны и создали собственные высококвалифицированные спецслужбы, американская разведка зачастую надежнее, особенно по ряду связанных с Россией вопросов. Есть опасения, что без обмена подробной информацией европейские страны станут для последней еще более легкой мишенью.

Тем не менее, есть и такая информация, которую США рассчитывают получать от европейских партнеров, и если Трамп свернет обмен разведданными, то они, скорее всего, тоже примут ответные меры. "Почти столь же пагубным, как прекращение сотрудничества с европейскими союзниками, является то, что они наверняка станут скрывать от нас разведданные, учитывая довольно небрежное обращение Трампа с секретными сведениями, — сказал один бывший высокопоставленный американский чиновник. — Есть вещи, которые знают наши союзники, но не знаем мы, и на которые мы рассчитываем, когда речь заходит об определенных источниках". Союзники предупредили об этой опасности и на саммите. По словам одного из европейских чиновников, "обмен разведданными зачастую представляет собой дорогу с двусторонним движением".