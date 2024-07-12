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Военное обозрение

CNN: Американская разведка якобы «сорвала планы» России по ликвидации главы Rheinmetall

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Россия якобы задумала убийство главы немецкого производителя оружия Rheinmetall, но американские спецслужбы сорвали коварный план русских. Об этом сообщает CNN со ссылкой сразу на пять источников, что должно доказать, наверное, достоверность этой истории.

По данным телеканала, в начале этого года американская разведка установила, что российские спецслужбы якобы захотели убрать главу немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера. На тот момент план по ликвидации немца был в стадии наибольшей реализации среди других планов по нейтрализации других руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживавших Киев. Американцы предупредили германские спецслужбы, и те сумели предотвратить покушение, «сорвав планы» России.

Информацию подтвердил один из немецких высокопоставленных чиновников, заявивший, что Москва якобы хотела убрать главу Rheinmetall, так как концерн является главным поставщиком снарядов на Украину. Вот только смысл этой «ликвидации» немец не пояснил, без Паппергера концерн перестал бы поставлять снаряды на Украину? Так это вряд ли.

Паппергер был очевидной мишенью: его компания Rheinmetall является крупнейшим и наиболее успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали основным оружием в беспощадной войне на истощение в Украине.

- пишет CNN.

Со своей стороны отметим, что это очередная «шпионская история» с целью сделать из России «пугало для Европы», так как старые истории про тех же Скрипалей и т. д. уже стали забываться. Пора доставать из архивов папку с фотографиями Петрова и Боширова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Rheinmetall
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