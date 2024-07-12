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ТАСС

США выделили Украине очередной пакет вооружений

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Он стал восьмым

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предоставили Украине очередной пакет оружия и военной техники.

Об этом сообщил американский президент Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Сегодня я гордо объявляю о новом пакете военной помощи Украине", - сказал президент США. По его словам, это восьмой по счету пакет после возобновления Вашингтоном поставок оружия Киеву. "Я его подписал, кажется, минувшим вечером", - заявил Байден. Что именно вошло в пакет, он не уточнил.

"Вместе с союзниками по НАТО мы работаем над тем, чтобы украинские [летчики] применяли [истребители] F-16 уже этим летом, а также над тем, чтобы показать миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и продолжим делать это в будущем", - продолжил американский лидер. Как ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, первые самолеты F-16 уже начали поставлять Украине Дания и Нидерланды, до конца года два самолета намерена передать Бельгия.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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