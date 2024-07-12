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РИА Новости

Стало известно число россиян, заключивших контракты с Минобороны РФ

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Военнослужащие десантных войск ВС России. Архивное фото
Военнослужащие десантных войск ВС России. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

С начала года контракты с Минобороны РФ заключили около 190 тысяч россиян

МОСКВА, 11 июля/ Радио Sputnik. Почти 200 тысяч россиян подписали контракты с Министерством обороны РФ с начала года, сообщили в оборонном ведомстве.

"С начала года порядка 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ. Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около тысячи человек в сутки", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Министерстве рассказали, что набор на военную службу по контракту продолжается. В столице для этого ведет свою работу специализированный единый пункт отбора, который обеспечивает максимально быстрое и эффективное зачисление кандидатов на военную службу.

Отбор граждан на военную службу по контракту проводится по принципу "одного окна": после проверки документов и заполнения анкеты претенденты проходят профессиональный психологический отбор и медосмотр.

Отбор проходят не все – приемная комиссия в праве отказать по медицинским, психологическим показаниям, и по ряду других критериев, добавили в ведомстве.

После того как новобранцы подписывают контракт и зачисляются на воинскую службу, их доставляют в учебные центры Минобороны, где обеспечивают полной боевой экипировкой и обмундированием. Затем военнослужащие проходят интенсивную военную подготовку.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о компенсационной выплате военнослужащим-контрактникам.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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