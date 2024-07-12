Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония будут дальше поддерживать Киев

Лидеры обсудили крепнущую взаимосвязь между евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасностью

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии дали обещание продолжить поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента США Джо Байдена с лидерами четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Президент Джо Байден на полях саммита НАТО встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном и заместителем премьер-министра и министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. <...> Они решительно осудили войну России против Украины, и каждый из них пообещал продолжать поддерживать Украину", - отмечается в заявлении.

"Лидеры обсудили крепнущую взаимосвязь между евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасностью, отметив, что проблемы в одном регионе влияют на другой", - добавили в Белом доме. Стороны выразили "серьезную обеспокоенность в отношении растущего военного и экономического сотрудничества между Россией и КНДР", а также обсудили "поддержку Китаем российской оборонно-промышленной базы".

В заявлении также говорится, что лидеры "приветствовали четыре новых флагманских проекта между НАТО и его индо-тихоокеанскими партнерами". В Белом доме добавили, что речь идет о сотрудничестве в сфере "поддержки Украины, кибербезопасности, обмена сведениями о проблемах, создаваемых дезинформацией и искусственным интеллектом".