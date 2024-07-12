Антиевропейская и антинатовская граффити во время всеобщих выборов на улице Белграда.

Haber7: после Украины НАТО возьмется за Западные Балканы

НАТО не остановится на Украине: теперь она собирается толкнуть Западные Балканы в пучину конфликта, пишет пользователь Haber7. По его мнению, альянс не стремится к миру, а зажигает зеленый свет сценариям третьей мировой войны.

Во второй день саммита НАТО в Вашингтоне после семейного фото состоялось заседание глав государств и правительств Атлантического совета НАТО. В итоговой декларации после этой встречи было принято решение в пользу продолжения украинского конфликта.

Усилия Турции и Венгрии по достижению мира на данный момент были сорваны итоговым коммюнике НАТО.

В заявлении говорится о достигнутой договоренности предоставить Украине в этом году финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро. Дается обещание поддержки, включая членство в НАТО. Отмечается, что Украина в ходе этого процесса интегрируется с НАТО политически.

Более того, озвучивается предупреждение в адрес Ирана, Белоруссии, Северной Кореи, Китая насчет поддержки России с их стороны. От Китая требуют держаться подальше от России!

Особое внимание уделяется Западным Балканам, и это, полагаем, чрезвычайно важно. В декларации подчеркивается стратегическая важность Западных Балкан и дается обещание "поддержки".

Очевидно, по настоянию Турции упоминается "тема общности действий в борьбе с терроризмом".

Примечательно, что дается отсылка к конвенции Монтрё о проливах, говорится о безопасности Черного моря.

НАТО зажгла зеленый свет сценариям третьей мировой войны

Откровенно говоря, саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал попытки не остановить или свести на нет сценарии "третьей мировой войны", о которых говорили премьер-министр Венгрии Орбан, президент Сербии Вучич и наш министр иностранных дел Хакан Фидан (Hakan Fidan), а, наоборот, подлить масла в огонь.

Был сделан акцент на интеграции Украины в западный лагерь, включая ее членство в НАТО. Обещаны миллиарды долларов помощи. В очередной раз решено принести украинский народ в жертву ради ослабления России.

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Чего можно ожидать от России после такого заявления НАТО?

Разумеется, мы не забыли о предупреждении Путина: "Вы когда-нибудь задумывались о том, почему у нас есть ядерное оружие?"

Мы также не забыли слова российского лидера о "приверженности атмосфере мира, достигнутой в стамбульском Долмабахче".

НАТО, совершенно очевидно, с внушениями Америки выбрала войну, а не мир.

Интересно, что НАТО, включившая в декларацию Украину и Западные Балканы, даже не упомянула о зверствах Израиля в секторе Газа, достигающих масштабов геноцида.

После Украины придет черед Западных Балкан!

По выражению моего коллеги Сулеймана Сейфи Огюна (Süleyman Seyfi Öğün), создается среда для "третьей всеобщей войны".

В этих условиях искать утешение в том, что в следующем году саммит НАТО пройдет в Нидерландах, а в 2026 году – в Турции, нет смысла!

НАТО выбрала войну. И, увы, не взяла на себя инициативу по достижению мира.

Поэтому, когда наши союзники, обеспокоенные присутствием Турции в НАТО, объявляют, что через два года саммит пройдет в нашей стране, для нас это не имеет никакого значения.

Ведь альянс во главе с Америкой, для того чтобы реализовать разработанную им концепцию – заставить Россию отступить, потом остановить ее, а далее изменить ее границы, принес Украину в жертву.

Теперь же они готовятся толкнуть Западные Балканы в пучину конфликта.

Нам остается только фиксировать картину происходящего.

Это все из Вашингтона на сегодня.

Берегите себя.

Автор статьи: Хасан Озтюрк (Hasan Öztürk)