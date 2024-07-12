Войти
ИноСМИ

НАТО вместо мира выбрала войну, принесла в жертву Украину, а теперь положила глаз на Западные Балканы (Haber7, Турция)

134
0
0
Антиевропейская и антинатовская граффити во время всеобщих выборов на улице Белграда
Антиевропейская и антинатовская граффити во время всеобщих выборов на улице Белграда.
Источник изображения: © РИА Новости Александар Джорович

Haber7: после Украины НАТО возьмется за Западные Балканы

НАТО не остановится на Украине: теперь она собирается толкнуть Западные Балканы в пучину конфликта, пишет пользователь Haber7. По его мнению, альянс не стремится к миру, а зажигает зеленый свет сценариям третьей мировой войны.

Во второй день саммита НАТО в Вашингтоне после семейного фото состоялось заседание глав государств и правительств Атлантического совета НАТО. В итоговой декларации после этой встречи было принято решение в пользу продолжения украинского конфликта.

Усилия Турции и Венгрии по достижению мира на данный момент были сорваны итоговым коммюнике НАТО.

В заявлении говорится о достигнутой договоренности предоставить Украине в этом году финансовую помощь в размере 40 миллиардов евро. Дается обещание поддержки, включая членство в НАТО. Отмечается, что Украина в ходе этого процесса интегрируется с НАТО политически.

Более того, озвучивается предупреждение в адрес Ирана, Белоруссии, Северной Кореи, Китая насчет поддержки России с их стороны. От Китая требуют держаться подальше от России!

Особое внимание уделяется Западным Балканам, и это, полагаем, чрезвычайно важно. В декларации подчеркивается стратегическая важность Западных Балкан и дается обещание "поддержки".

Очевидно, по настоянию Турции упоминается "тема общности действий в борьбе с терроризмом".

Примечательно, что дается отсылка к конвенции Монтрё о проливах, говорится о безопасности Черного моря.

НАТО зажгла зеленый свет сценариям третьей мировой войны

Откровенно говоря, саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал попытки не остановить или свести на нет сценарии "третьей мировой войны", о которых говорили премьер-министр Венгрии Орбан, президент Сербии Вучич и наш министр иностранных дел Хакан Фидан (Hakan Fidan), а, наоборот, подлить масла в огонь.

Был сделан акцент на интеграции Украины в западный лагерь, включая ее членство в НАТО. Обещаны миллиарды долларов помощи. В очередной раз решено принести украинский народ в жертву ради ослабления России.

***

Чего можно ожидать от России после такого заявления НАТО?

Разумеется, мы не забыли о предупреждении Путина: "Вы когда-нибудь задумывались о том, почему у нас есть ядерное оружие?"

Мы также не забыли слова российского лидера о "приверженности атмосфере мира, достигнутой в стамбульском Долмабахче".

НАТО, совершенно очевидно, с внушениями Америки выбрала войну, а не мир.

Интересно, что НАТО, включившая в декларацию Украину и Западные Балканы, даже не упомянула о зверствах Израиля в секторе Газа, достигающих масштабов геноцида.

После Украины придет черед Западных Балкан!

По выражению моего коллеги Сулеймана Сейфи Огюна (Süleyman Seyfi Öğün), создается среда для "третьей всеобщей войны".

В этих условиях искать утешение в том, что в следующем году саммит НАТО пройдет в Нидерландах, а в 2026 году – в Турции, нет смысла!

НАТО выбрала войну. И, увы, не взяла на себя инициативу по достижению мира.

Поэтому, когда наши союзники, обеспокоенные присутствием Турции в НАТО, объявляют, что через два года саммит пройдет в нашей стране, для нас это не имеет никакого значения.

Ведь альянс во главе с Америкой, для того чтобы реализовать разработанную им концепцию – заставить Россию отступить, потом остановить ее, а далее изменить ее границы, принес Украину в жертву.

Теперь же они готовятся толкнуть Западные Балканы в пучину конфликта.

Нам остается только фиксировать картину происходящего.

Это все из Вашингтона на сегодня.

Берегите себя.

Автор статьи: Хасан Озтюрк (Hasan Öztürk)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венгрия
Израиль
Иран
Китай
КНДР
Нидерланды
Россия
Сербия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
12.03.2024
В Европе решили обзавестись ядерным оружием на случай прихода Трампа (Vox, США)
10.01.2023
Аналитики Запада: НАТО в конфликте с коалицией КНР-РФ-Иран-КНДР проиграет
05.03.2021
Ядерный клуб: чем обладают члены самого опасного клуба в истории? (Sasapost, Египет)
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
25.10.2018
Победителей не будет
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 02:06
  • 1
В Минпромторге заявили о необходимости 140 тыс. специалистов в сфере ОПК
  • 12.07 01:43
  • 1
На саммите НАТО в Вашингтоне обнародовали итоговую декларацию (NATO, Бельгия)
  • 12.07 01:28
  • 3
В США рассказали об адаптации российских средств РЭБ к перехвату ATACMS
  • 12.07 01:24
  • 25
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 11.07 22:51
  • 2598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 17:35
  • 5
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 11.07 06:47
  • 3
В КГНЦ отметили необходимость авианосцев с архитектурой нового типа
  • 10.07 21:30
  • 6
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 10.07 17:29
  • 64
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 10.07 01:25
  • 1
Противостояние с Россией и конфликт на Украине станут главными темами саммита НАТО
  • 10.07 01:04
  • 1
Минобороны РФ: Россия и Пакистан договорились активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности
  • 09.07 18:56
  • 285
Космонавтика Илона Маска
  • 09.07 17:45
  • 1
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
  • 09.07 16:20
  • 0
«Крокодильи» слезы Запада
  • 09.07 10:33
  • 0
«Кровная» ложь беглых