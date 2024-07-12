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Литва выходит из конвенции по запрещению кассетных боеприпасов, Сейм республики одобрил предложение о денонсации соответствующей конвенции, запрещающей их применение. Об этом сообщает литовская пресса.

Министерство обороны Литвы планирует начать закупать артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью после того, как будет окончательно оформлен выход республики из конвенции по их запрету. Соответствующий законопроект поддержали 99 депутатов, один был против, еще трое воздержались. Как заявляется, Литва намерена использовать «все возможности» для организации обороны на случай «нападения».

Вынесение конвенции на денонсацию обусловлено потребностью использовать все возможности сдерживания и обороны. С тех пор как Литва стала членом конвенции, ситуация в сфере безопасности существенно ухудшилась, изменились угрозы безопасности Литвы,

- заявил вице-министр обороны Ренюс Плешкис.

Литва присоединилась к Конвенции о неприменении кассетных боеприпасов в 2011 году. На сегодняшний день только Литва и Норвегия из всех стран, граничащих с Россией, еще поддерживают неприменение кассетных боеприпасов. В скором времени Норвегия останется одна.

Стоит отметить, что Запад весьма активно поставляет кассетные боеприпасы Украине, Россия первое время пыталась остановить Киев, предупреждая, что у ВС России их намного больше. На данный момент российская армия в зоне СВО применяет кассетные боеприпасы для ударов по ВСУ.