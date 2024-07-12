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Интерфакс-АВН

Польша, Франция, Германия и Италия договорились о совместной разработке крылатой ракеты с дальностью более 500 км

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux

Минск. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Польша, Франция, Германия и Италия достигли договоренности о совместной разработке крылатой ракеты с дальностью более 500 км, чтобы заполнить пробел в европейском арсенале НАТО, сообщило в четверг агентство PAP со ссылкой на информацию министерства национальной обороны Польши.

"На полях саммита НАТО в Вашингтоне Польша, Франция, Германия и Италия подписали письмо о намерениях по совместной разработке крылатой ракеты с дальностью более 500 км", - говорится в сообщении.

"Цель - наладить сотрудничество в развитии наших ключевых возможностей в области глубоких ударов, а в перспективе - совместные проекты по конкретным решениям, которые позволят заполнить пробелы, снизить затраты и сократить сроки внедрения", - прокомментировало Минобороны Польши, заявление которого цитирует агентство.

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Италия
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