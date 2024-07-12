США выступили за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою ПВО

Варшава ранее отказалась выполнить просьбу Киева сбивать российские ракеты над украинской территорией

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону, а не за то, чтобы этим занималась НАТО. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента США Джейк Салливан.

"Наша позиция состоит в том, чтобы доставить средства ПВО на территорию Украины, чтобы Украина могла использовать их наиболее эффективно, чтобы защищать свое небо", - сказал он, комментируя отказ Варшавы выполнить просьбу Киева сбивать российские ракеты над украинской территорией.

"Поэтому мы обращались к каждому союзнику с просьбой предоставить все средства ПВО, какие они могут, поскольку мы хотим, чтобы как можно больше стратегических систем ПВО находилось на территории Украины и использовалось украинцами для защиты неба", - добавил Салливан. Он утверждал, что это будет наиболее эффективным способом противостояния России в воздухе.

В среду министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что республика не будет помогать Украине сбивать ракеты над ее территорией без поддержки альянса.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США со скептицизмом относятся к идее сбивать ракеты, пролетающие над западом Украины, с польской территории. В Вашингтоне считают, что это может привести к эскалации вооруженного конфликта.