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ТАСС

В США заявили о продолжении поддержки Украины и после завершения конфликта

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что 11 июля Джо Байден проведет встречу с главами более чем 20 государств, на которой будет объявлено о достижении общих договоренностей по обеспечению безопасности Киева

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. США и более 20 других государств, подписавших с Украиной двусторонние договоренности в сфере безопасности, обеспечат Киеву поддержку после завершения конфликта. С таким утверждением выступил на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, 11 июля президент США Джо Байден проведет встречу с главами более чем 20 государств, на которой будет объявлено о достижении общих договоренностей по обеспечению безопасности Украины, что якобы должно послать сигнал о готовности этих стран продолжать поддержку страны. "Мы также поможем ей в создании сил, чтобы она точно могла предотвратить и отразить агрессию в будущем. А после завершения конфликта все эти страны продолжат поддерживать Украину, как это происходит сейчас", - утверждал Салливан.

13 июня Байден подписал с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет.

Как заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, США ставят под сомнение даже резолюции СБ ООН, поэтому соглашение с Украиной по безопасности важно для Вашингтона, пока лишь это ему выгодно. 

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