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ТАСС

Telegraph: британские военные недовольны словами про удары Storm Shadow по РФ

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Крылатая ракета Storm Shadow
Крылатая ракета Storm Shadow.
Источник изображения: ©  ABACA via Reuters Connect

По информации газеты, военные считают, что премьер-министр королевства Кир Стармер "зашел слишком далеко", позволив сделать достоянием общественности позицию Лондона

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Британское военное командование сочло неуместными высказывания премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, который официально подтвердил выдачу Украине разрешения на применение дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в оборонной среде.

По их мнению, Стармер "зашел слишком далеко", позволив сделать достоянием общественности позицию Лондона в отношении применения Storm Shadow против РФ. В британском военном командовании полагают, что подобные планы следует держать в тайне до тех пор, пока они не будут реализованы. Согласно изданию, ракеты Storm Shadow в этом году еще не применялись по целям, расположенным в глубине российской территории. Этот вопрос еще обсуждается, добавили источники.

10 июля агентство Bloomberg передало заявления Стармера о праве Украины бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Он сделал их во время общения с журналистами по пути на саммит НАТО в США. Премьер сказал, что ракеты, "безусловно, должны применяться в соответствии с международным гуманитарным правом", подчеркнув, что они должны быть использованы для "оборонных целей". "Но это Украине решать, как использовать их для этих оборонных целей", - сказал Стармер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 10 июля назвал заявления Стармера "очередным безответственным шагом". "Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", - сообщил Песков. Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин обращал внимание на то, что без задействования британских специалистов запуск таких ракет невозможен. 

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