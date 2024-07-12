Белый дом назвал миротворческие усилия Венгрии по Украине авантюризмом

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, позиция администрации американского лидера США Джо Байдена сводится к тому, что вопросы, касающиеся Украины, не должны решаться без участия Киева

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Белый дом считает миротворческие усилия Венгрии по Украине авантюризмом. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, позиция администрации президента США Джо Байдена сводится к тому, что вопросы, касающиеся Украины, не должны решаться без участия Киева. "Поэтому любые авантюры, предпринимаемые без ведома или согласия Украины, не отвечают нашей политике", - заявил он. На вопрос о том, считают ли США, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан координирует свои действия с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, Салливан заявил, что "не готов спекулировать на эту тему".