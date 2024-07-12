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ТАСС

МО РФ: задача по набору в объединенную группировку войск выполняется

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача по набору контрактников и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Задача, поставленная президентом России по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется. С начала года порядка 190 тыс. россиян заключили контракты с Минобороны РФ. Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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