МО РФ: задача по набору в объединенную группировку войск выполняется

Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача по набору контрактников и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Задача, поставленная президентом России по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется. С начала года порядка 190 тыс. россиян заключили контракты с Минобороны РФ. Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.