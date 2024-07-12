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Интерфакс-АВН

Шольц приветствует договоренности по размещению американских ракет в ФРГ

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Kay Nietfeld/ picture alliance via Getty Images

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - План по размещению американских ракет в Германии соответствует интересам Берлина в сфере безопасности, заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Это решение идеально вписывается в стратегию национальной безопасности Германии" - заявил он журналистам на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Мы долго планировали это, и наше решение не должно удивлять людей, занимающихся вопросами безопасности и поддержания мира" - пояснил федеральный канцлер.

Ранее в четверг сообщалось, что США разместят в Германии ракеты класса земля-воздух Standard Missile-6, крылатые ракеты Tomahawk и разрабатываемые гиперзвуковые ракетные системы.

Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

В МИД РФ раскритиковали план по размещению американских ракет в ФРГ. Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что эти планы направлены на несение ущерба РФ.

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SM-6
Проекты
NATO
ГЗЛА
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