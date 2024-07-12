«Покупка призвана успокоить США»: Словакия может приобрести новую партию истребителей F-16 взамен переданным ВСУ МиГ-29

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Минобороны Словакии рассматривает возможность закупки четырех истребителей F-16 в дополнение к 14 уже заказанным самолетам F-16 Block 70.
- говорится в американском издании Defense News.
В январе Lockheed Martin объявил, что первые два F-16 были переданы Словакии; до конца этого года ожидается поставка еще нескольких самолетов. Отгрузка истребителей осуществляется в рамках контракта 2018 года, предусматривающего приобретение 14 самолетов за $800 млн.
- полагает оппозиционный политик от партии «Демократы» Ярослав Най, до победы на выборах Роберта Фицо занимавший пост министра обороны.
Однако следует учитывать, что Словакия полностью лишилась истребительной авиации из-за передачи при прежней администрации всех МиГ-29 для нужд ВСУ.
- заявил нынешний глава Минобороны Роберт Калиняк.
По его словам, прежние власти не имели права распоряжаться парком МиГ-29 и ЗРК 2K12 Kub, в связи с чем было начато расследование противоправной деятельности, которая привела к «ослаблению вооруженных сил страны».
Бывший глава военного ведомства Най заявил, что он поддерживает решение поставить ВСУ советские истребители и системы ПВО: