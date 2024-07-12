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Минобороны Словакии рассматривает возможность закупки четырех истребителей F-16 в дополнение к 14 уже заказанным самолетам F-16 Block 70.

Этот шаг призван компенсировать решение Братиславы отказаться от приобретения 12 ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper с ракетами класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire II

- говорится в американском издании Defense News.

В январе Lockheed Martin объявил, что первые два F-16 были переданы Словакии; до конца этого года ожидается поставка еще нескольких самолетов. Отгрузка истребителей осуществляется в рамках контракта 2018 года, предусматривающего приобретение 14 самолетов за $800 млн.

Правительство использует закупку новой партии F-16, чтобы успокоить США за отказ от сделки по вертолетам Viper

- полагает оппозиционный политик от партии «Демократы» Ярослав Най, до победы на выборах Роберта Фицо занимавший пост министра обороны.

Однако следует учитывать, что Словакия полностью лишилась истребительной авиации из-за передачи при прежней администрации всех МиГ-29 для нужд ВСУ.

Предыдущее правительство подарило МиГ-29 Украине без какого-либо юридического анализа такого решения

- заявил нынешний глава Минобороны Роберт Калиняк.

По его словам, прежние власти не имели права распоряжаться парком МиГ-29 и ЗРК 2K12 Kub, в связи с чем было начато расследование противоправной деятельности, которая привела к «ослаблению вооруженных сил страны».

Бывший глава военного ведомства Най заявил, что он поддерживает решение поставить ВСУ советские истребители и системы ПВО:

Словакия передала тот же тип техники, который был передан многими другими странами, например, Польшей, но мы не слышим, чтобы новое польское правительство обвиняло предыдущую администрацию в поддержке Украины.