«Компоновка новой системы ПВО выглядит совершенно иначе»: в западной прессе оценили корабельную версию ЗРК «Тор-М2КМ»

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Тестовый вариант корабельной версии «Тор-М2КМ»

ВМФ РФ заявил о намерении оснастить надводные корабли зенитным ракетным комплексом «Тор-М2КМ». Морская версия ЗРК должна пройти окончательные испытания в ближайшее время.

Как указывается в издании EDR Magazine, предварительное тестирование системы проводилось в 2015-2016 годах на борту фрегата «Адмирал Григорович». Стрельбы прошли в открытом море при скорости хода корабля 8 узлов. ЗРК перехватил две воздушные цели, одна из которых имитировала высокоскоростное средство воздушного нападения, а вторая – ПКР Harpoon, летящую на очень малой высоте (4,5-5,0 м).

По итогам тестирования было принято решение улучшить программное обеспечение ЗРК. Повторные испытания состоялись в 2019 году.

Цели, летящие на предельно малой высоте, были своевременно обнаружены и условно поражены. Новый алгоритм, работающий с аппаратными средствами ПВО, доказал свою эффективность при перехвате низколетящих целей

- говорится в западной прессе.

После доработки корабельная версия «Тор-М2КМ» получила новую архитектуру. Она включает в себя систему управления комплексом на стабилизированной платформе. Антенна устанавливается на палубе или надстройке корабля. В подпалубном пространстве размещаются боевой пост ПВО и вертикальные пусковые установки для ЗУР. В таком исполнении «Тор» может размещаться на надводных кораблях водоизмещением 300 тонн и более.

Компоновка новой системы ПВО выглядит совершенно иначе. Планы по её установке говорят о том, что командование ВМФ серьезно озабочено проблемой защиты флота не только от атак ПКР, но и от ударных БПЛА. Это особенно актуально для надводных кораблей, которые не имеют достаточных систем ПВО и действуют вне зоны прикрытия от воздушных атак основными силами флота или оперативной группы

- даётся оценка в издании.