Румыния обязалась способствовать обучению украинских пилотов на F-16

Украина уже заключила 23 договора по безопасности, в том числе с Великобританией, Германией, ЕС, Польшей и США

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Румынии и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет в ходе встречи глав государств Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Об этом сообщили на сайте офиса украинского президента.

В документе говорится, что Бухарест вместе с партнерами по НАТО продолжит помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, обеспечит тренинги для личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая подготовку инструкторов, а также будет поддерживать украинскую военную промышленность.

Кроме того, Румыния и Украина будут координировать усилия в вопросе обеспечения безопасности в Черном море, в частности, в разминировании его акватории. Бухарест декларировал поддержку интеграции Киева в Европейский союз и НАТО. В случае возникновения повторного конфликта с РФ стороны обязуются в течение 24 часов провести двухсторонние консультации относительно дальнейших действий. Также в тексте зафиксировано ранее озвученное обязательство Румынии передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Украина уже заключила 23 договора по безопасности, в том числе с Великобританией, Германией, ЕС, Польшей и США.