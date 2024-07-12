Бельгия и страны "авиационной коалиции" поставят Украине боекомплекты для F-16

И.о. премьера Бельгии Александер Де Кроо отметил, что эти самолеты, в частности, позволят "усилить возможности ПВО Украины, о чем просит Киев"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Ракеты и другие боеприпасы для F-16 Киеву будут поставлять европейские страны "авиационной коалиции", включая Бельгию, заявил и.о. премьера Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО.

"Что касается боеприпасов, то входящие в коалицию страны, в том числе Бельгия, обещают предоставить все необходимое для снабжения F-16", - сказал де Кроо.

Он подчеркнул, что эти самолеты, в частности, позволят "усилить возможности ПВО Украины, о чем просит Киев".

Как ранее заявил госсекретарь Энтони Блинкен, первые самолеты F-16 уже начали поставлять Украине Дания и Нидерланды, до конца года два самолета намерена передать Бельгия.