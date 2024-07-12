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ТАСС

В Хорватии заявили, что потратили на помощь Украине €66,6 млн в 2024 году

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Флаг Хорватии
Флаг Хорватии.
Источник изображения: © Flickr / ahenobarbus

Министр обороны республики Иван Анушич отметил, что страна при этом достигнет целевого показателя НАТО по оборонным расходам 2% ВВП только к 2027 году

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Хорватия с начала 2024 года оказала военную помощь Украине в объеме €66,6 млн, при этом не может достигнуть целевого показателя НАТО по оборонным расходам 2% ВВП. Об этом заявил министр обороны республики Иван Анушич.

"Обязательства подразумевают, что все члены НАТО на ежегодной основе выделяют Украине в общей сложности €40 млрд, а Республика Хорватия, исходя из своих экономических возможностей, должна вносить вклад на сумму €66,6 млн. За счет передачи Украине оборудования военного назначения страна уже достигла этого показателя в текущем году. Хорватия достигнет показателя 2% ВВП расходов на оборону к 2027 году", - приводятся слова Анушича в заявлении оборонного ведомства республики.

Хорватский министр, который принимает участие в саммите НАТО, проходящем в Вашингтоне с 9 по 11 июля, подчеркнул, что "безопасность и свобода не бесплатны".

Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой" в связи с воссоединением Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств альянса.

17 июня покидающий в октябре пост генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что 23 из 32 стран блока довели военные расходы до 2% ВВП в 2024 году, а общие военные расходы альянса вырастут на 18% по сравнению с 2023 годом. Он подчеркнул, что это самое большое увеличение военных расходов НАТО за десятилетия, и "это хорошо для США", поскольку две трети этих денег идут на военные заказы в Соединенных Штатах.

  

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Страны
Россия
США
Украина
Хорватия
Проекты
NATO
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