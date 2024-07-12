Швеция отказалась передавать Киеву свои истребители JAS 39 Gripen

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Власти Швеции отказались передавать украинской армии свои истребители JAS 39 Gripen, по крайней мере до тех пор, пока будут продолжаться поставки Киеву американских самолетов F-16.

По словам министра иностранных дел королевства Тобиаса Билльстрема, Киев сам отказался от шведских истребителей, поскольку украинское командование пришло к выводу, что одновременное использование двух авиационных систем: F-16 и Gripen, вызвало бы определенные трудности в подготовке персонала и техническом обеспечении.

Однако глава шведского внешнеполитического ведомства уточнил, что отказ подобных поставок сейчас не значит, что Стокгольм не может поставлять Украине истребители после завершения поставок американской авиатехники.

Стоит отметить, что, вероятно, заявление шведского МИД является завуалированным отказом на запрос Киева о передаче ВСУ истребителей JAS 39 Gripen, поскольку до сих пор Украине ничего не мешало одновременно использовать военную технику разных стран, а также скрещивать советские истребители с натовскими ракетами и бомбами.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции подписало многостороннее соглашение о поддержке ВСУ дронами. Документ также подписали страны Прибалтики, Австралия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша и Германия. Дроновую коалицию возглавили Великобритания и Латвия.

При этом в представленной шведским правительством обновленной стратегии национальной безопасности главными угрозами для королевства названы Россия и Китай.