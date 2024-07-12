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ТАСС

Медведев указал на критически важное значение спецхимии для достижения целей СВО

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред СБ РФ выделил "наращивание объемов производства порохов - твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, также курирующий производство вооружений, провел совещание по вопросам развития спецхимии на площадке Федерального центра двойных технологий "Союз" в подмосковном Дзержинском. На важность этого направления для достижения целей спецоперации на Украине Медведев указал в видеофрагменте заседания, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Зампред СБ РФ выделил "наращивание объемов производства порохов - твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ". "То есть поговорим о спецхимии, - пояснил он. - Задача исключительно актуальная для достижения целей специальной военной операции".

"Продукция спецхимии критически важна для достижения целей СВО и производства средств поражения", - подчеркнул Медведев во время совещания. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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