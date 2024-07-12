В Лондоне призвали учитывать возможность ответа РФ на применение Storm Shadow

Замглавы МВД Великобритании, отвечающий за вопросы безопасности, Дэн Джарвис отметил, что необходимо проявлять крайнюю осторожность

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Лондону необходимо учитывать возможность ответа России на применение Storm Shadow для ударов по территории России и проявлять крайнюю осторожность. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил замглавы МВД Великобритании, отвечающий за вопросы безопасности, Дэн Джарвис.

"Конечно, нам нужно принимать меры на этот случай и, конечно же, необходимо проявлять крайнюю осторожность", - сказал он, отвечая на вопрос о том, следует ли Великобритании опасаться ответа со стороны России, если ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией Украине, будут применяться ВСУ для ударов вглубь российской территории.

10 июля агентство Bloomberg передало заявления британского премьера Кира Стармера о праве Украины бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Он сделал их во время общения с журналистами по пути на саммит НАТО в США. Премьер сказал, что ракеты, "безусловно, должны применяться в соответствии с международным гуманитарным правом", подчеркнув, что они должны быть использованы для "оборонных целей". "Но это Украине решать, как использовать их для этих оборонных целей", - сказал Стармер.

Как отметил на своей странице в соцсети X военный обозреватель журнала The Economist Шашанк Джоши, ответ Стармера может указывать на изменение политики Лондона, однако его можно интерпретировать двояко. Журналист напоминает о словах начштаба обороны ВС королевства Тони Радакина, ранее заявлявшего, что Лондон разрешает ВСУ применять Storm Shadow только для ударов по территории Крыма и новых регионов, вошедших в состав РФ в 2022 году. На менее дальнобойные и точные виды вооружений это ограничение не распространяется. Джоши также утверждает, что пока Storm Shadow ни разу не использовались для ударов по территориям, которые считает российскими Великобритания.

О реакции РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду назвал заявления Стармера "очередным безответственным шагом". "Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры", - сообщил Песков.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин обращал внимание на то, что без задействования британских специалистов запуск таких ракет невозможен. "В чем мы абсолютно уверены, хотя британцы этого не признают, что эти ракеты требуют очень серьезного технического обслуживания, полетные задания и целеуказания на эти ракеты должны ставить высококвалифицированные операторы. Конечно, это не украинцы, в чем мы абсолютно уверены, это могут сделать только те, кто причастен к их производству и прошел длительное обучение обращению с этими ракетами", - сообщил посол в разговоре с корреспондентом ТАСС.