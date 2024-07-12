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ТАСС

G7 считает, что мир без справедливости на Украине невозможен

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Антонио Таяни
Антонио Таяни.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что ключевой темой для обсуждения на нынешней министерской встрече G7 будет ситуация на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Группа семи (G7) исходит из того, что мир на Украине "без справедливости" невозможен. С таким заявлением выступил на совещании глав внешнеполитических ведомств G7 в Вашингтоне вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Конечно, наше взаимодействие ради защиты Украины - это приоритет. Мы будем поддерживать [Владимира] Зеленского и Украину. Мы будем поддерживать Украину. Мы хотим достичь мира. Но мир без справедливости - это не мир", - сказал глава итальянской дипломатии. Рим в 2024 году председательствует в "семерке".

При этом Таяни добавил, что ключевой темой для обсуждения на нынешней министерской встрече G7 будет ситуация на Ближнем Востоке. "Сегодня мы будем обсуждать один из самых важных для нас вопросов - Ближний Восток. Мы напряженно работаем ради мира и стабильности", - отметил руководитель МИД Италии.

В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на встрече, выразил мнение, что "семерке" удалось наладить чрезвычайно эффективное взаимодействие по основным вопросам международной повестки дня. "Вы видите в рамках G7 экстраординарное сотрудничество и координацию по критически важным вопросам нашего времени <...>", - считает Блинкен. К таковым он отнес конфликт на Украине, "сохраняющиеся вызовы на Ближнем Востоке" и всю работу, которой "семерка" сообща занимается в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "Группа семи сильно дополняет работу, которая ведется в НАТО", - подчеркнул госсекретарь. С его точки зрения, НАТО продемонстрировала в принятой в среду итоговой декларации своего вашингтонского саммита готовность эффективно заниматься противодействием России и вызовами в АТР.

Министерское совещание "семерки" состоялось на полях саммита Североатлантического альянса, который завершается 11 июля в Вашингтоне.  

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Страны
Италия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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