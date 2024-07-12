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ТАСС

Канада передаст Украине $367 млн военной помощи

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Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года
Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что Оттава обучит еще больше украинских пилотов управлению истребителями F-16

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Власти Канады выделят Киеву пакет военной помощи в размере 500 млн канадских долларов ($367 млн). Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо в Х (ранее Twitter).

"Канада планирует усилить оборону Украины, выделив ей еще 500 млн [канадских] долларов на военную поддержку", - написал он. Трюдо также сообщил, что Оттава обучит еще больше украинских пилотов управлению истребителями F-16, но не уточнил их количество.

Трюдо также указал, что в рамках саммита НАТО в Вашингтоне провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. 

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Страны
Канада
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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