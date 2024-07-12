«Русские смогут добраться до большего количества целей»: в западной прессе оценили новую крылатую ракету «Изделие 720»

Источник изображения: topwar.ru
Российское конструкторское бюро «Радуга», специализирующееся на создании крылатых ракет, объявило о предстоящем появлении в войсках новейшей КР «Изделие 720». Она дополнит линейку однотипных средств поражения, используемых ВС РФ на Украине, таких как Х-69, Х-59, Х-58 и Х-50.
- говорится в издании Army Recognition.
По словам автора, ожидается, что «Изделие 720» будет иметь общие принципы работы и компоненты со своими предшественниками. Крылатая ракета Х-69 используется для нанесения высокоточных ударов по различным стратегическим целям. Х-59, особенно ее варианты, такие как Х-59МК2, которые оснащены усовершенствованными системами наведения, предназначена для поражения военных объектов и инфраструктуры. Х-58 отвечает за уничтожение радаров и систем ПВО.
Источник изображения: topwar.ru
- даётся оценка в западной прессе.
Применяемые сейчас КР Х-59М и Х-59МК2 имеют дальность действия до 285 км, однако при создании новых продуктов она может существенно возрасти.