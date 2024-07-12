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Военное обозрение

«Русские смогут добраться до большего количества целей»: в западной прессе оценили новую крылатую ракету «Изделие 720»

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Источник изображения: topwar.ru

Российское конструкторское бюро «Радуга», специализирующееся на создании крылатых ракет, объявило о предстоящем появлении в войсках новейшей КР «Изделие 720». Она дополнит линейку однотипных средств поражения, используемых ВС РФ на Украине, таких как Х-69, Х-59, Х-58 и Х-50.

Эффективность перехвата, например, со стороны ЗРК Patriot, снизится при применении новой ракеты

- говорится в издании Army Recognition.

По словам автора, ожидается, что «Изделие 720» будет иметь общие принципы работы и компоненты со своими предшественниками. Крылатая ракета Х-69 используется для нанесения высокоточных ударов по различным стратегическим целям. Х-59, особенно ее варианты, такие как Х-59МК2, которые оснащены усовершенствованными системами наведения, предназначена для поражения военных объектов и инфраструктуры. Х-58 отвечает за уничтожение радаров и систем ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ сообщили о перехвате нескольких из этих ракет с помощью своих систем ПВО, хотя общее воздействие на инфраструктуру и боевые активы было значительным. Мы можем предположить, что будущая КР «Изделие 720» позволит русским добраться до большего количества целей на Украине, используя достижения оборонки РФ в системах наведения и целеуказания

- даётся оценка в западной прессе.

Применяемые сейчас КР Х-59М и Х-59МК2 имеют дальность действия до 285 км, однако при создании новых продуктов она может существенно возрасти.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Х-50
Х-58
Х-59
Компании
Минoбороны РФ
Радуга ГосМКБ
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