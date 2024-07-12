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ТАСС

Норвегия выделяет дополнительных $94 млн на обеспечение Украины средствами ПВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Бюджет, утвержденный правительством страны, предполагает, что до конца года в рамках программы на обеспечение Киева средствами ПВО должно быть направлено не менее $372 млн

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Норвегии объявило о выделении дополнительного 1 млрд крон ($94 млн по текущему курсу) на обеспечение Украины средствами ПВО. Как говорится в заявлении правительства страны, Осло вместе с Берлином передадут ВСУ батарею ЗРК IRIS-T.

"Украине нужно больше средств ПВО, чтобы защищать свое население от российских бомб и ракет", - заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре, слова которого приводятся в документе. Премьер-министр уточнил, что новые ЗРК Украина получит осенью.

Финансирование будет осуществляться за счет программы военной помощи имени Фритьофа Нансена. Бюджет, утвержденный правительством страны, предполагает, что до конца года в рамках программы на обеспечение Украины средствами ПВО должно быть направлено не менее 4 млрд крон ($372 млн).

Ранее в ходе саммита НАТО в Вашингтоне Стёре также заявил о том, что Норвегия приняла решение на безвозмездной основе передать Украине шесть истребителей F-16, начав поставки уже в этом году. Норвегия отказалась от использования истребителей F-16 три года назад в связи с постепенным вводом в эксплуатацию новых F-35. 

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США
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Продукция
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F-35
Проекты
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