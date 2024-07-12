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ТАСС

Кабмин Финляндии разрешил экспорт на Украину катеров с артустановками

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Десантно-штурмовой катер U 621 типа Jurmo (проекта Watercat M12) ВМС Финляндии
Десантно-штурмовой катер U 621 типа Jurmo (проекта Watercat M12) ВМС Финляндии.
Источник изображения: Marine Alutech Oy Ab

Лицензия на экспорт оборонной техники означает осуществление финансовой сделки

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Финляндии на заседании в четверг выдало лицензию на экспорт катеров Watercat различных модификаций с артиллерийскими установками. Это следует из опубликованных решений кабмина.

Лицензия на экспорт оборонной техники означает осуществление финансовой сделки.

Уточняется, что лицензия предоставлена производителю катеров - компании Marine Alutech - для поставок на Украину, которые осуществляются через Министерство обороны Нидерландов. Лицензия действует до 31 декабря 2024 года. 

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Страны
Нидерланды
Украина
Финляндия
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